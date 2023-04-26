Военно-воздушные силы Германии 26 апреля сообщили о перехвате над Балтийским морем российского самолёта радиотехнической разведки Ил-20 и двух истребителей сопровождения Су-27. Они летели без включённых транспондеров, говорится в сообщении Люфтваффе в твиттере.

В перехвате участвовали истребители Германии и Великобритании из миссии НАТО. С 2004 года союз охраняет воздушное пространство стран Балтии, не имеющих собственной истребительной авиации.

21 апреля о перехвате Ил-20 над Балтийским морем сообщали министерства обороны Дании и Швеции. Он был обнаружен между датскими островами Зеландия и Борнхольм.