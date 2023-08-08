Немецкий концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии танки "Леопард" для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии 50 танков "Леопард-1", часть из которых планируется передать Украине. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, танки будут переоборудованы, после чего 30 из них передадут Украине.

Ранее бельгийское издание Business AM сообщило, что из Бельгии в Украину через Германию и Италию были отправлены первые отремонтированные танки "Леопард-1", купленные неназванным государством.

Эти танки были полностью выведены из эксплуатации несколько лет назад. По данным издания, Бельгия продала танки компании OIP Systems по цене всего 15 тысяч евро за штуку, так как у бельгийской армии не хватало ангаров, чтобы разместить списанную технику. С тех пор они хранились на складе в городе Турне.

Бельгия не стала передавать танки Украине, так как их слишком дорого вводить в эксплуатацию – OIP Land Systems запросила за приведение их в рабочее состояние по полмиллиона евро за штуку.