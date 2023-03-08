Производитель шин Continental закрывает бизнес в России 

Один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин и электроники, немецкая компания Continental AG, закрывает бизнес в России, заявил её генеральный директор Николай Сетцер. По его словам, главная причина такого решения - война в Украине.

Издание The Insider отмечает, что год назад, с началом полномасштабного вторжения российской армии на украинские территории, в Continental AG заявляли о "приостановке" своей деятельности.

Всего с февраля прошлого года о закрытии или приостановке бизнеса в России объявили несколько сотен корпораций и брендов. При этом, по оценкам ряда экономистов, речь идёт только о девяти процентах от общего числа иностранных компаний.