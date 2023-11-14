Бравший интервью у президента России Владимира Путина и написавший две книги о нём немецкий журналист Хуберт Зайпель, получил 600 тысяч евро от компаний, связанных с российским миллиардером Александром Мордашовым. Тот владел долей в банке лучшего друга Путина. Об этом говорится в расследовании, опубликованном изданием "Важные истории" совместно с Paper Trail Media журналом Der Spiegel и немецким каналом ZDF.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, в 2018 году Зайпель подписал спонсорский договор на создание и популяризацию книги о "политическом климате в России". За это он получил как минимум 600 тысяч евро. Книга вышла в 2021 году и называлась "Власть Путина. Зачем Европе Россия?"

В подготовленных для подписания документах есть рукописная пометка, указывающая, что отдельные деньги Зайпель в 2013 году мог получить за подготовку биографии Путина "Путин. Логика власти". Журналист не предупреждал о возможном конфликте интересов ни читателей, ни издателя. "Важные истории" считают, что в обеих книгах Зайпель занимался апологетикой российского президента.

Зайпель — первый немецкий журналист, который доказанно финансировался лицом из окружения Путина. В Германии он пользуется славой знатока России. Он несколько раз брал у Путина интервью. В том числе для северо-германской радивещательной компании NRD, входящей в общественную телерадикомпанию ARD, финансирующуюся на деньги налогоплательщиков.

На запрос ZDF он подтвердил, что получил "поддержку через Мордашова". Однако, по его словам, бизнесмен "никак не повлиял на содержание его книг". В договоре на самом деле подчеркивается, что автор "не имеет никаких обязательств перед спонсором в отношении проекта книги".

Телекомпания NDR заявила на запрос журналистов, что не знала о российском финансировании Зайпеля и пообещали проверить возможность судебного преследования. ARD и российская сторона, в том числе пресс-служба администрации президента, отказались от комментариев.

Полученный гонорар в размере более 600 тысяч евро в Германии считает абсолютной редкостью. Мордашёв с 2022 года находится под санкциями Евросоюза как близкое к Владимиру Путину лицо. Ему принадлежит главный пакет акций немецкого туристического предприятия TUI.

Мордашёв — один из богатейших людей России. После внесения в санкционный список его представители сообщали, что он вышел из капитала банка "Россия", основной владелец которого — близкий друг Путина Юрий Ковальчук. Однако в сентябре Европейский суд посчитал, что переход доли в банке не подтверждается документами.

Новость дополняется