Немецкого полицейского подозревают в связях с экстремистами и казаками

Полиция Берлина начала дисциплинарное расследование в отношении одного из своих сотрудников. По имеющимся данным, офицер Михаэль Б. много лет поддерживал связи с немецкими ультраправыми и российскими так называемыми казаками, и даже имел чин атамана. Он также выступал в поддержку российской агрессии в Украине.

Как показало расследование, совместно проведённое журналистами газеты Zeit Online, политического журнала ARD Kontraste и русскоязычного издания "Медуза", Михаэль Б. начиная как минимум с 2017 года неоднократно посещал Россию и Беларусь, не докладывая о поездках своему начальству, что был обязан делать. В поездках его сопровождали активисты немецкой ультраправой группировки Nordkreuz ("Северный крест"); полицейский общался с ними и в Германии.

Визиты были не совсем частными. Михаэль Б. основал организацию под названием "Ассоциация дружбы народов" и стал её предстедателем. Как утверждают расследователи, "Ассоциация" имела тесные связи с российской военизированной казачьей группировкой "Всевеликое войско донское", участники которой воевали в Украине в 2014 году, и имел в ней чин атамана.

У себя в фейсбуке Михаэль Б. делился мифами о всемирном заговоре и расистскими постами. В закрытых группах он выступал против парламента Евросоюза, называя его "фальшивым" и "сборищем большевистских болтунов". В 2020 году его "Ассоциация дружбы народов" основала собственный стрелковый клуб, а также секцию боевых искусств.

Органы охраны правопорядка Германии пресекают связи своих сотрудников с экстремистскими организациями и вооружёнными формированиями за рубежом. После начала дисциплинарного расследования Михаэль Б. был отстранён от работы. Сам он отрицает нарушения, в которых его подозревают.