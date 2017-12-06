В Вашингтоне может появиться площадь Бориса Немцова

Городской совет американской столицы рассматривает законопроект о переименовании площади перед посольством Российской Федерации в честь убитого лидера российской оппозиции Бориса Немцова.

«Мы никого ни в чем не обвиняем и никому не пытаемся досадить. Это просто дань памяти нашего великого соотечественника», – заявил в среду на публичных слушаниях в горсовете Вашингтона Владимир Кара-Мурза-младший, многолетний соратник Немцова и член инициативной группы за переименование площади. На слушаниях также выступила Жанна Немцова, журналист Карина Орлова и несколько представителей общественных организаций. Выступавшие и председательствовавший на заседании глава горсовета Фил Мендельсон подчеркивали, что эта инициатива не является политической акцией, направленной против российских властей, это символическое признание заслуг Бориса Немцова в борьбе за демократическую Россию.

Бывший вице-премьер России и открытый критик Путина Борис Немцов был убит в Москве 27-го февраля 2015 года. Его убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международного сообщества к тяжелому положению российских оппозиционеров.

Некоторое время назад законопроект, аналогичный тому, который рассматривает городской совет, внес в Сенат республиканец Марко Рубио. Ввиду того, что Вашингтон имеет статус федерального округа, Конгресс полномочен участвовать в принятии решений, касающихся городских дел. Прохождение проекта в Сенате, однако, застопорилось, и инициативная группа переключила свои усилия на законодательное собрание американской столицы. Городской совет Вашингтона проведет в ближайшие недели еще одно слуа

Представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике сенаторов, заявив, что они «манипулируют» именем погибшего политика.