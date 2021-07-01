Необычайная жара в Канаде приводит к сотням человеческих жертв

В Канаде за прошедшую неделю зафиксировано почти 500 внезапных смертей, которые могут быть следствием аномальной жары, установившейся на западе страны. Это на 195 процентов больше, нежели обычный показатель для этого времени года, сообщили представители местной судебной медицины.

Власти не исключили, что число погибших от перегрева может вырасти по мере установления причин смерти.

Только в одном Ванкувере (крупнейшем городе провинции Британская Колумбия) с пятницы было зарегистрировано 130 смертей в результате тепловых ударов. Большинство умерших - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Температура в провинции повышалась четыре дня подряд и во вторник в городке Литтон достигла отметки в 49,5 градуса Цельсия.

В связи с чрезвычайной ситуацией в провинции закрылись многие учреждения, включая школы и детские сады. Местные власти устанавливают временные фонтаны и поливальные системы. Открыты так называемые центры охлаждения - пустые городские помещения с кондиционерами. Городские фонтаны работают круглосуточно.

Высокие температуры затронули и северо-западное побережье США. В Портленде (штат Орегон) и Сиэтле (штат Вашингтон) зафиксированы самые высокие температуры с 1940 года - 46 градусов Цельсия. Некоторые жители пытаются укрыться от жары в подземных гаражах и даже в автомобилях с кондиционерами. Из-за жаркой погоды скончались более 60 жителей Орегона, свыше 10 человек - в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".

Метеорологи связывают погодную аномалию с эффектом так называемого "теплового купола". Она вызвана образовавшимся статическим куполом горячего воздуха и высокого давления на всей протяженности от Калифорнии до арктических территорий. По словам одного из экспертов, давшего интервью газете The Washington Post, нынешнее природное явление - крайне интенсивное, а сопоставимые феномены регистрируются "в среднем лишь раз в несколько тысяч лет".