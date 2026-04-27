Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Американские вопросы

"Неожиданный момент единства". Рассказ о стрельбе на ужине прессы

На ужине прессы в Вашингтоне, где произошла стрельба
Старший корреспондент RFE/RL в Вашингтоне Алекс Рауфоглу присутствовал на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, когда на этот торжественный прием с участием президента США Дональда Трампа и других первых лиц прорвался вооруженный человек. Сотрудники Службы безопасности спешно эвакуировали президента из бального зала отеля Washington Hilton и быстро обезвредили нападавшего. Паника в зале была кратковременной. Алекс Рауфоглу рассказывает, что происходило в отеле во время и после инцидента.

— Где вы находились, когда прозвучали выстрелы и что вы увидели в первую очередь? Видели ли вы нападавшего?

— Я сидел довольно близко к одному из главных входов в бальный зал. Номер моего стола был 219, он располагался у центрального прохода, ведущего прямо к сцене. В зале такая планировка, что с каждого стола хорошо видны и сцена, и входы. Поэтому мы очень внимательно следили за всем, что происходило в этой зоне. Самого стрелка мы не видели, но главные двери были открыты. Поэтому когда снаружи началась стрельба, звук был невероятно громким и совершенно недвусмысленным.

Сначала на долю секунды возникла мысль, что, может, снаружи что-то упало: официанты постоянно входили и выходили, как раз шла подача блюд. Но замешательство исчезло почти мгновенно, когда за первым громким хлопком последовали еще несколько — быстро, один за другим... Тогда стало ясно, что снаружи происходит что-то серьезное.

— Как люди в бальном зале поняли, что это именно выстрелы, а не что-то другое?

— На это ушло буквально несколько секунд. Повторяющиеся звуки выстрелов — резкие, четкие, следующие один за другим — дали понять, что это не случайность, тем более что двери были широко открыты, звук напрямую проникал в зал.

Было видно, как люди почти мгновенно перешли от замешательства к осознанию происходящего. Некоторые сразу же спрятались под столы. Другие на мгновение застыли, пытаясь осмыслить происходящее. Но уже через несколько мгновений весь зал знал, что это стрельба.

Сотрудники службы безопасности во время инцидента в отеле Washington Hilton
— Какова была непосредственная реакция журналистов, чиновников и гостей?

— Это было сочетание инстинкта и профессионализма: в зале были почти сплошь журналисты. Поэтому после первого шока люди почти автоматически потянулись к телефонам, чтобы зафиксировать происходящее, передать информацию.

В то же время в зале чувствовалась какая-то серьезность: каждый стремился удостовериться, что с окружающими все в порядке, люди переглядывались, держались вместе. К тому моменту мы уже провели вместе несколько часов — до ужина было несколько предварительных мероприятий. Поэтому в зале чувствовалась какая-то сплоченность.

Репортеры очень быстро перешли в рабочий режим, все обмениваясь информацией друг с другом. Обычно в такой среде есть конкуренция: кто первым опубликует новость, — но в тот момент, я бы сказал, точность и безопасность оказались важнее скорости. К тому же из-за того, что доступ к Wi-Fi был ограничен, мы во многом полагались друг на друга.

— Как быстро Секретная служба вывела президента Трампа из зала?

Очень быстро, буквально за считанные секунды. Было видно, что агенты Секретной службы уже были стратегически расставлены по всему залу. С моего места казалось, что сначала вывели вице-президента Джей Ди Вэнса — вероятно потому, что он находился ближе к своему выходу.

Я видел, что президент Трамп стоял на сцене, беседовал, и агенты очень быстро сопроводили его к выходу, все было очень скоординированно.

— Давала ли служба безопасности четкие инструкции присутствующим?

Да, инструкции были вполне четкие: оставаться на местах, пригнуться и соблюдать тишину. Служба безопасности хотела оценить ситуацию без дополнительной суматохи. В какой-то момент я даже слышал, как несколько человек начали скандировать: "USA, USA", но их быстро попросили прекратить, потому что шум мог усилить панику и помешать работе охраны. Через несколько секунд нам сообщили, что подозреваемый нейтрализован, но нас все равно попросили оставаться на местах и ждать дальнейших указаний.

— Что вы видели в зоне досмотра, если видели что-то?

— Сам бальный зал расположен на нижнем уровне отеля — это фактически подвальный этаж, и попасть туда можно, только пройдя через строго контролируемый пункт безопасности. Нужно спуститься по эскалатору после первого досмотра, а затем есть еще один, второй уровень проверки — прямо перед входом.

В этом году, поскольку присутствовал президент Трамп, меры безопасности были строже, чем обычно. Я бываю на этом мероприятии уже 12 лет, и в этом году серьезность подготовки была очевидна. Улицы были перекрыты, нам пришлось идти несколько кварталов до отеля пешком. Снаружи были протестующие. Шел дождь.

К главному входу в отель невозможно было даже приблизиться, не показав удостоверение сотрудникам Секретной службы. У всех должны были быть в руках билеты. По тому, что я видел, безопасность была на очень высоком уровне.

Эвакуация гостей мероприятия
— Сколько длились паника и локдаун внутри зала?

— Локдаун длился почти час — может, немного меньше. Сначала было непонятно, что будет дальше, даже обсуждалась возможность продолжения мероприятия. В итоге нам сообщили, что президент Трамп возвращаться не будет и собирается выступить из Белого дома. Снаружи при этом сохранялись усиленные меры безопасности.

— Видели ли вы раненых или работу медиков?

— Да, мельком. Когда кто-то выходил, например, в туалет, мы видели, что один человек лежал на полу, а сотрудники экстренных служб взаимодействовали с охраной. Это я видел. Но нас довольно быстро попросили вернуться в зал. Туалеты находились ближе к главному входу, поэтому у нас не было полной картины происходящего.

— Расскажите подробнее о мерах безопасности до и во время мероприятия.

Меры безопасности были значительно усилены по сравнению с предыдущими годами. Как я уже говорил, из-за присутствия президента были перекрыты дополнительные кварталы вокруг, а также действовало несколько уровней досмотра еще до входа в бальный зал. Внутри присутствие Секретной службы было очень заметным — агенты были рассредоточены по всему залу.

В каком-то смысле масштаб мер безопасности и сам инцидент создали неожиданный момент единства. Журналисты, госчиновники и сотрудники — люди, которые не всегда сходятся во взглядах, — оказались вместе, сосредоточившись на безопасности и поддержке друг друга. Это стало наглядным напоминанием о высоких рисках, связанных с подобными мероприятиями, и о безопасности в более широком смысле.

Стрельба в Вашингтоне на мероприятии с участием Трампа. Президент США невредим
Embed
Стрельба в Вашингтоне на мероприятии с участием Трампа. Президент США невредим
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:02:32 0:00
Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG