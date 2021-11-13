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«Неприятный, но полезный идиот Путина» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Неприятный, но полезный идиот Путина» | Грани времени с Мумином Шакировым
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«Неприятный, но полезный идиот Путина» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Отступать мигрантам некуда, позади Путин и Лукашенко: гибридная война Минска и Москвы против Запада • Религиозные чувства фарисея может обидеть каждый: за что вменяют «оскорбление чувств верующих»? • Охота за сторонниками Навального: первый арест по делу об "экстремистском сообществе"

• Отступать мигрантам некуда, позади Путин и Лукашенко. Гибридная война Минска и Москвы против Запада. Чем грозит Беларуси перекрытие российского газопровода «Ямал – Европа»?
• Религиозные чувства фарисея обидеть может каждый. За что в России вменяют «оскорбление чувств верующих»? Поцелуй российских комиков на ТВ возбудил депутата Госдумы от «Единой России». Криминальная эволюция русского акционизма: от танцев Pussy Riot в храме Христа Спасителя до стрингов у Исаакиевского собора
• Охота за сторонниками Навального не прекращается. Лилия Чанышева. Арестован первый человек по делу об "экстремистском сообществе" оппозиционного политика

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с членом президиума Координационного совета демократической оппозиции Беларуси Павлом Латушко, экс-депутатом Госдумы, ныне украинским предпринимателем Ильей Пономаревым и политиком, соратником Навального Иваном Ждановым.
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