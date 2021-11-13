«Неприятный, но полезный идиот Путина» | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с членом президиума Координационного совета демократической оппозиции Беларуси Павлом Латушко, экс-депутатом Госдумы, ныне украинским предпринимателем Ильей Пономаревым и политиком, соратником Навального Иваном Ждановым.