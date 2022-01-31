Непонимание. Александр Подрабинек – об адекватной реакции

Многие беды в мире происходят из-за непонимания, от ссор в семье до войн между странами. Кому-то может показаться, что он выбрал правильную тактику для разрешения конфликта, но потом неожиданно следует провал, слезы, кровь и военное положение. Хорошо ещё, если останется в живых тот, кто ошибался. По этому печальному сценарию развиваются события, связанные с ожидаемым вторжением России в Украину. С одной стороны, попытки здравомыслящих западных политиков сдержать российскую экспансию можно только приветствовать. С другой – удивляет некоторая наивность их расчетов.

В качестве основного инструмента воздействия на агрессора Запад предлагает экономические и персональные санкции. Как говорит президент США Байден, "очень мощные санкции". Другие подтверждают: да, таких еще никогда не было. Правда, уже заранее все согласны, что санкции не коснутся платежной системы SWIFT, это слишком больно отзовалось бы на поставках российского газа в Европу. Правда, Джо Байден может в очередной раз наложить на санкции вето, как он это делал уже не раз, когда предложения исходили от Конгресса. Правда, найдется ещё десяток причин, по которым санкции могут быть смягчены. Но всё равно России придется очень дорого заплатить за интервенцию, дружно предупреждают западные политические лидеры. А что значит "дорого"?

Российские власти свободны – как снайпер, стреляющий из окна своего дома по случайным прохожим

Вот тут-то и сказывается непонимание того, что представляет собой сегодняшняя путинская Россия. Западные политики выбирают такие инструменты воздействия, которые в одночасье опрокинули бы западные правительства, будь эти санкции обращены против них. Они выбирают то "мирное" оружие, которое считают для себя самым страшным – удар по экономике, банковский коллапс, кризис платежей, угроза социального взрыва. Ни один западный кабинет министров не выдержит такого удара, уйдёт в отставку и надолго забудет о победах на новых выборах.

Но дело в том, что в России выборов нет. Правительство и президент не рискуют тем, что в следующий раз их вдруг не изберут. Они не ответственны перед народом. Они безответственные люди как по форме, так и по существу. Их ничто не сдерживает: ни закон, ни Конституция, ни международное право, ни обязательства перед другими странами. Они свободны – как снайпер, стреляющий из окна своего дома по случайным прохожим.

Да, экономические санкции могут серьезно ухудшить ситуацию в России, пагубно отразиться на жизненном уровне обычных граждан. Но это на Западе стало бы для власти головной болью, в России власть просто ничего не заметит. Угроза социального взрыва? Так на это есть Следственный комитет, ФСБ и отработанные методы политических репрессий. Будут болеть или умирать с голоду? Да кого это волнует! Нынешнее российское руководство – духовные наследники тех, кто положил миллионы жизней соотечественников во время коллективизации и в эпоху сталинского террора. Они чужих жизней не считают, берегут только себя и своих близких. Они и не скрывают, что тоскуют по былому тоталитаризму, распад СССР считают величайшей геополитической катастрофой. Можно ли их напугать экономическими санкциями, тем более персональными? Они легко это перенесут, но, скорее всего, просто обойдут или дождутся смягчения ограничений.

Ответ свободного мира на агрессию против Украины должен быть не мощным и не исключительным, он должен быть адекватным. Маньяка, стреляющего по прохожим, бесполезно стращать штрафами и общественным осуждением. Его остановит только ответная сила. А если он ещё не начал стрелять, то его может образумить реальная угроза силового ответа. Других средств, к сожалению, нет. Из России всё это представляется очевидным, большинство на Западе полагают это избыточной реакцией. Разные культуры, разный политический опыт, разные исторические пути. Разный тип людей, стоящих у власти, и у них разные ценности и надежды. Непонимание.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист



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