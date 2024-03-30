"Неправда, что за нас все решено". Мундеп из Ефремова выдвигается в Мосгордуму

Муниципальный депутат из города Ефремова Тульской области Ольга Подольская собирается принять участие в выборах в Мосгордуму – вместе с другими "иноагентами", которые намерены выдвигаться на выборы во всех 45 округах Москвы. Среди тех, кто планирует принять участие в выборах, есть люди с опытом работы муниципальными депутатами. В 2019 году в органы местного самоуправления удалось избрать независимых депутатов не только в Москве и Петербурге, но и в небольших городах. Ольга Подольская выиграла выборы у четырех единороссов в Ефремове с населением около 37 тысяч человек.

Депутат известна своей помощью Алексею Москалеву, которого посадили на два года за то, что его дочь-подросток Маша нарисовала антивоенный рисунок. Вскоре после этого Ольгу Подольскую признали "иноагентом". О своем решении баллотироваться в Мосгордуму Ольга Подольская рассказала Радио Свобода.

– Зачем вам принимать участие в выборах в Мосгордуму, если вероятность победить на этих выборах у иноагента и политика с антивоенными взглядами небольшая?

– Я продолжаю выполнять обязанности депутата Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов. У меня срок полномочий заканчивается в сентябре этого года. И я планирую баллотироваться не только в Мосгордуму, но и в наше Собрание. На выборы в Мосгордуму мы идем, потому что происходящее в России нам не очень нравится. Мы будем использовать любой шанс для того, чтобы у людей были выбор и надежда. Очень важно для тех, кто остался в России, ощущать, что они могут на что-то влиять. Неправда, что за нас все решено. Даже если в России честных выборов не существует, люди должны знать, что их голос тоже что-то решает, а их мнение важно. Если мы смиримся с отсутствием выбора, даже в такое несправедливое и тяжелое время, то в России ничего не изменится. Мы должны хотя бы выражать свое отношение к тому, что делает российская власть. Иноагентом меня признали лишь за то, что я критиковала власть. Несмотря на то, что моими профессиональными обязанностями было выявлять ошибки чиновников для того, чтобы улучшить жизнь моих избирателей.

– Как ваши избиратели относятся к тому, что вы иноагент?

– Некоторые в целом не понимают, кто такие иноагенты и ничего на эту тему не говорят. Они на всякий случай перестали комментировать мои посты, но продолжают читать мои страницы. Другие говорили, что это какая-то ошибка, мол, дети наших чиновников учатся в США, а иноагентом признали Подольскую. Избиратели же прекрасно знают, как живет моя семья – примерно так же, как и они. Видят и понимают, сколько сил я вложила в исполнение обязанностей мундепа за все эти годы.

Дети чиновников учатся в США, а иноагентом признали Подольскую

– Как вы решили стать мундепом?

– Меня беспокоили экологические проблемы Ефремова, проваленная мусорная реформа, нарушение трудовых прав, с которыми я столкнулась сама. Я решила, что начну своими силами менять положение дел в родном городе, потому что иначе ничего никогда не изменится. Мне говорили, мол, депутат в России это болванчик, который тупо поднимает руку, и я в одиночку ничего не смогу сделать. Но я изучила документы, регламентирующие работу депутата, и поняла, что если меня изберут, то я смогу, несмотря ни на что, помогать людям.

Я ногами обошла свой избирательный участок, разговаривала с людьми о проблемах нашего города. Многие из них меня знали по активизму в защиту экологии нашего города. Я как многодетная мать очень активно участвовала в работе родительского комитета. Я работала раньше на "Водоканале". Его руководство не исполняло трудовое законодательство в части сверхурочных и праздничных выплат. И я выиграла у этого муниципального предприятия три суда. К началу избирательной кампании в Собрание депутатов я была безработной.

– И как кандидат-самовыдвиженец и безработная выиграли выборы у единороссов?

– Моими соперниками были директора разных организаций. Я же жила той жизнью, что и мои избиратели, ходила по тем же дорогам, стояла в очереди в тех же поликлиниках. Я говорила людям: "Ничего не обещаю, вам обещают много и без меня, но я сделаю все, что смогу". Я объясняла, людям, кто такие депутаты и как на самом деле они должны работать. Мы обсуждали прямо на улице проблемы нашего города: плохой воздух из-за работы завода "Зернопродукт", увеличивающиеся мусорные кучи, растущие тарифы ЖКХ. Я сразу составляла список дел, которыми мне надо будет заняться, когда я выиграю выборы. И я определила свою главную задачу. Власть в России живет в своем мире, а люди – в своем, совсем не таком красивом. Красивый мир они видят только по телевизору. Власть имущие их чаще всего не замечают. Так вот я решилась стать соединительной нитью между людьми и российской властью.

– Вы ни к каким партиям не присоединялись?

– Я взаимодействовала с КПРФ, партией Николая Платошкина, с "Яблоком". Но я хотела быть независимой, чтобы никто на меня не оказывал влияния. Кроме того, наблюдая за тем, что происходит в разных партиях, я составила свое мнение, что партии как таковые изжили себя.

Партии как таковые изжили себя

– Какие у вас были политические взгляды к моменту участия в выборах депутатов Собрания?

– Я никогда не голосовала за Путина. Человек из КГБ не может управлять страной. Он изначально обучен искать врагов. Именно этим Путин сейчас занимается. Он вместо того чтобы заключать союзы выискивает врагов даже в собственном народе.

Я никогда не голосовала за Путина. Человек из КГБ не может управлять страной

– Как вы, единственный независимый депутат в Ефремове, смогли выполнять свои обязанности в течение пяти лет?

– Пришлось пережить многое. Когда я в 2021 году избиралась в Госдуму, за мной по городу все время ездила машина. Я сама раскрывала свои плакаты, потому что людей в нашем маленьком городе запугали. Единственный баннер в свою поддержку, который мне с трудом удалось разместить в неудобном месте, украли. Мою машину, единственную среди множества машин на стоянке, разодрали собаки. Наш маленький магазин из-за доносов постоянно проверяли надзорные органы. Несмотря на это, мне многое удалось. Я, преодолевая сопротивление коллег, вела съемку заседаний мундепов и публиковала ее в своих социальных сетях. Я приходила на прием к министрам, задавала вопросы, которые волновали граждан, и записывала на видео, что мне эти министры отвечали. Я вышла на улицу на пикет, требуя, чтобы меня, депутата, пустили на прием к губернатору, как это положено по закону. Меня осудили за несанкционированную акцию и вынудили платить штраф. Но к губернатору я попала и добилась своего. В нашем городе поставили газоанализатор. И я помогла расселить улицу, где люди вынуждены были жить в аварийных зданиях. Я вела прием граждан, и ко мне в скором времени начали выстраивать очереди. В городской газете я постоянно писала колонку о проблемах города. На руководство газеты надавили, и они перестали меня публиковать.

Все проблемы мы обсуждали с жителями, составляли петиции, проводили собрания и требовали от чиновников ответов и действий. Мы вели переговоры с руководителями завода, который портит в Ефремове воздух. Они были готовы купить новое очистное оборудование, но невозможно было в России найти оборудование, подходящее для этого завода. Мы связывались с политехническими институтом в Туле, искали разработки новых очистных сооружений, созданные под такие заводы. Мне до сих пор пишут избиратели, что воздух в Ефремове ужасен, у людей аллергия непонятного происхождения. Я составляю жалобы на плохой воздух властям Тульской области. Они приезжают, проверяют его качество, но на данный момент в России нет составляющих, с помощью которых можно было провести замеры, способные показать настоящую меру загрязнения воздуха. И много было сделано "мелочей", вроде переноса остановки в удобное для жителей место и организации капремонтов. Мы провели встречу граждан и чиновников по поводу общедомовых счетчиков. Жители получили квитанции, где на них распределили долги граждан за коммунальные услуги. У меня 300 с лишним обращением в различные органы и по различным вопросам. Я знаю практически всех министров Тульской области. Со многими из них мы были на связи по различным вопросам. В общем, я выполняла свое обещание и делала все, что могла. И продолжаю работать дистанционно. Мне отказывают в присутствии на собрании онлайн, но я получаю документы и пишу запросы во властные структуры по обращениям жителей.

– Ваша семья вас поддерживает?

– Они хотят меня куда-нибудь спрятать от опасностей, с которыми связана моя работа. Но в целом они на моей стороне.

– Вы известны в России благодаря вашей помощи Алексею и Маше Москалевой. Поддержал ли вас кто-то из жителей Ефремова в этот момент?

– Большая часть горожан лишь шушукалась между собой на эту тему. Они останавливали меня на улице и говорили спасибо за то, что я поддерживаю Алексея. Горожане в своем большинстве не высказывали публично отношение к тому, что невиновный человек за свое мнение может сесть в тюрьму. Они почти не приходили на суд к Алексею. На заседания приезжали неравнодушные люди из Москвы и Питера.

– Как дела сейчас у Маши Москалевой?

– Я знаю, что с ней происходит. Маша – умница, и я верю, что у нее все будет хорошо, хоть ей сейчас и не очень просто.

– Вы не разочаровались в своих избирателях после начала войны против Украины?

– Первый раз я испытала шок, когда узнала, что началась война против Украины. Шок и жизнь встала на паузу. Мы в этот же день написали обращение муниципальных депутатов против войны. Самым же сильным шоком для меня стала реакция людей. Я думала, что граждане наконец-то выйдут и скажут, что нам не нужна никакая война. Но они этого не сделали. Мои сограждане в этот момент были больше озабочены каким-то повышением цен, чем гибелью украинцев. Я не могу понять, как мы могли такое допустить. Я пошла на могилу к дедушке, он воевал во время Великой Отечественной войны. Я просила у него прощение за то, что мы не смогли уберечь мир.

– Но вы после этого не оставили своих избирателей и продолжаете им помогать?

– Люди оболванены пропагандой и закредитованы. Я все равно пытаюсь с ними разговаривать. Все же они в своем большинстве видят причину своих проблем в геях, США, НАТО, олигархах, верят в теорию заговора.

И любыми способами не признают того, что мы уже два года творим в Украине. У людей нет в достаточной степени уважения к себе, чтобы публично высказать свое несогласие. Да, они могут выйти на протесты против несправедливо начисленной оплаты коммунальных услуг. Но искренне считают, что ответственность за все их беды лежит на местных чиновниках. Вот если бы руководство страны знало обо всех проблемах, в том числе экологических, то исправило бы ситуацию в один момент – так думают многие люди в России.

Я хочу быть с моим народом, каким бы темным он ни был из-за страха и беспомощности, к которым его долго приучали

– Вы сами такой же житель Ефремова, учились со сторонниками войны в одной школе, работали в одних организациях. Почему у вас совсем другие взгляды?

– Я себя уважаю и не хочу, чтобы мной помыкала власть. Я всегда понимала, что правительство нужно, чтобы люди платили налоги и жили комфортно. Я хочу, чтобы у моих детей и детей моих соседей всё было хорошо, чтобы люди могли получать достойную зарплату, чтобы они могли читать ту литературу, которую хотят и получили образование без всяких "разговоров о важном". Я хочу, чтобы они могли спокойно выйти протестовать на улицу. Прийти в администрацию и сказать чиновникам: "Вы меня не устраиваете, потому что вы не решаете моих проблем". Ради того, чтобы у граждан была надежда на такое будущее, я иду на выборы в Собрание депутатов Ефремова и в Мосгордуму.

– Что вам помогает сейчас не опустить руки?

– Мне часто жители говорили, спасибо, что вы своей работой дали городу надежду. Когда во время работы мундепом мне было грустно и больно, ко мне подходили те, для кого я работала, и поддерживали меня. Я не могу бросить их и сейчас один на один с российской властью. Я им протягиваю руку и предлагаю пойти со мной, делать хотя бы маленькие шаги. Я оставляю им право на заблуждение, потому что так я показываю им свое уважение. Я пытаюсь научить их уважать себя. Я чувствую, что мое место в России. И я бы вернулась в Россию, но я понимаю, что меня там посадят. Все же я хочу быть с моим народом, каким бы темным он ни был из-за страха и беспомощности, к которым его долго приучали. Может быть, я неисправимая идеалистка, но я продолжаю верить в прекрасную Россию будущего.