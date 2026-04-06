"Непрямой, но чувствительный удар по Кремлю". Зеленский в Дамаске

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 6 апреля

01:23 Украинские удары по российским НПЗ, портам и танкерам не дают России зарабатывать на высоких ценах на нефть

05:00 Визит Владимира Зеленского в Сирию

11:06 Катастрофические последствия наводнения в Дагестане

15:07 Фонд «Общественное мнение» зафиксировал снижение доверия Владимиру Путину

19:06 Венгрия и Сербия заявили о предотвращении диверсии с целью подрыва газопровода. Оппозиция Венгрии предполагает, что инцидент инсценирован накануне выборов

21:21 Успешная операция по спасению американского пилота в Иране. Ультиматум Трампа Ирану с требованием открыть Ормузский пролив теперь истекает в ночь на среду

25:52 Дональд Трамп запросил у Конгресса 152 миллиона долларов на превращение острова Алькатрас в тюрьму. Демократы считают идею бессмысленной