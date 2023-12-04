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Время Свободы

"Нераскаявшееся государство". Голоса несогласных с гомофобией и войной

Место попадания российской ракеты "Искандер-К" в Краматорске. 27 июня 2023 года
Место попадания российской ракеты "Искандер-К" в Краматорске. 27 июня 2023 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 декабря

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Время Свободы - Темы дня 04.12.2023
by Радио Свобода

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В Украине расследуют предполагаемый расстрел украинских военнопленных: видео было опубликовано в соцсетях;

Украинская правозащитная организация Truth Hounds расследовала обстоятельства обстрела Краматорска 27 июня этого года: ее сотрудники считают, что речь может идти о военном преступлении ВС России;

Многодетные отцы в России призывают освободить их от службы на фронте: пока они получают отписки, несмотря на то, что закон на их стороне;

Пикет Анны Сливы, несогласной с признанием некоего "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистским: она говорит, что это попытка спасти свободу;

Режиссер Ксения Сахарнова рассказывает о своем новом документальном фильме "Безумно диссидент": Виктор Файнберг говорит в нем, в том числе, о несогласии с начатой Россией войной в Украине.

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