Информационный дайджест "Время Свободы", 4 декабря
В Украине расследуют предполагаемый расстрел украинских военнопленных: видео было опубликовано в соцсетях;
Украинская правозащитная организация Truth Hounds расследовала обстоятельства обстрела Краматорска 27 июня этого года: ее сотрудники считают, что речь может идти о военном преступлении ВС России;
Многодетные отцы в России призывают освободить их от службы на фронте: пока они получают отписки, несмотря на то, что закон на их стороне;
Пикет Анны Сливы, несогласной с признанием некоего "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистским: она говорит, что это попытка спасти свободу;
Режиссер Ксения Сахарнова рассказывает о своем новом документальном фильме "Безумно диссидент": Виктор Файнберг говорит в нем, в том числе, о несогласии с начатой Россией войной в Украине.
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