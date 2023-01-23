Нерешительность Шольца. Почему ВСУ не получили так нужные им танки

Согласно информации, приходящей с фронта в Донбассе, подразделения ВСУ под Бахмутом оказались в полукольце;

Почему Германия так пока и не приняла решения о передаче Украине танков "Леопард 2";

Журналисты обвинили украинское Минобороны в коррупции при закупке продуктов для военнослужащих;

Создательница "Совета матерей и жен военнослужащих" Ольга Цуканова была задержана в аэропорту Самары, откуда она должна была вылететь в Москву;

Дмитрий Певцов призывает лишать гражданства деятелей культуры, уехавших из России и осудивших войну в Украине;

Александр Сокуров – о преследовании в России тех, кто выражает точку зрения, отличную от точки зрения действующего режима.

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