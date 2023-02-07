Несколько человек погибли при взрыве в пятиэтажке в Тульской области

В Тульской области четыре человека погибли во вторник при разрушении после взрыва подъезда жилого дома в городе Ефремов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ранее экстренные службы сообщали о пяти погибших. МЧС также приводт предварительные данные о том, что под завалами рухнувшего подъезда пятиэтажки остаются ещё двое; 5 человек спасены.

Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в одной из квартир, рассказали источники "Интерфакса".

Прокуратура Тульской области сообщила, что ЧП произошло в доме по улице Химиков. Обвалился первый подъезд пятиэтажного дома.