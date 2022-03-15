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Несколько сотрудников федеральных СМИ уволились с работы 

Корреспондент НТВ Вадим Глускер 

Несколько корреспондентов федеральных телеканалов написали заявления об уходе с работы, сообщает "Медиазона". В частности, с Первого канала уволилась корреспондентка Жанна Агалакова, освещавшая события в Европе, а с НТВ ушёл брюссельский корреспондент канала Вадим Глускер.

Отмечается, что оба уволились после российского вторжения в Украину, проработав на своих каналах более двадцати лет. Глускер уточнил, что не работает со 2 марта. Агалакова пока свой уход не комментировала.

Ранее об увольнении также рассказала ведущая НТВ Лилия Гильдеева, работавшая на канале с 2006 года.

Во вторник известный российский журналист Роман Супер написал в своём фейсбуке, что по его данным в связи с военной агрессией России и несогласием с государственной информационной политикой массово увольняются сотрудники информационной программы "Вести", производством которой занимается ВГТРК. Супер рассказал об увольнении одного из продюсеров, режиссёра ежедневного эфира и руководителя отдела информации. Официального подтверждения этому нет.

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