Несложные подсчеты. Останется ли Украина без ракет для "Patriot"

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 5 марта

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 4 марта
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 4 марта
01:08 Украина опасается, что США сократят поставки ракет ПВО для ВСУ

02:55 Зеленский предлагает помощь Украины странам Персидского залива в перехвате иранских БПЛА, если они заставят Путина пойти на перемирие

04:02 Судьба трехсторонних переговоров по Украине по-прежнему неясна

04:38 Иран намерен сопротивляться «столько, сколько потребуется». США и Израиль обещают, что «война не будет бесконечной»

06:16 Реакция ведущих европейских стран НАТО на операцию США и Израиля против Ирана

09:54 По неподтвержденным официально сообщениям, новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Али Хаменеи Моджтаб Хаменеи

13:36 Может ли иранский теократический режим рухнуть под давлением войны и экономических трудностей – мнение политолога Амира Чахаки

17:13 Эвакуация застрявших в странах Азии российских туристов

19:30 Депутат Кнессета Татьяна Мазарская – о том, как граждане Израиля возвращаются в страну в условиях войны с Ираном

