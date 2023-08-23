Nestle повысит цены на детское питание из-за ослабления рубля

Компания Nestle с 4 сентября повысит на 9% цены на детское питание, в том числе на заменители грудного молока, готовые завтраки и растворимые напитки из какао. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письма компании ритейлерам. В Nestle отказались от комментариев.

Подорожание детского питания в компании объяснили снижением курса рубля более чем на 30% с начала года. В случае с напитками из какао повышение цен также связано с ростом мировых цен на сырье и сахар.

Опрошенных изданием эксперты не исключают, что вслед за Nestle о повышении цен могут объявить другие производители детского питания, такие как Danone и InfaPrim. В 2021 году эти три компании произвели около 32 тысяч тонн продукции при внутреннем потреблении в 40 тысяч, пишет "Коммерсантъ".

Министерство сельского хозяйства России в связи с повышением отпускных цен на детскую продукцию заподозрило Nestle в недружественных действиях. Об этом сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минсельхозе заявили, что в целом в России "стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна".