"Нет места красной звезде". Война в Украине и польские памятники

"Скажем четко и ясно: в публичном пространстве свободной демократической Польши нет места красной звезде, серпу и молоту и каким-либо другим символам тоталитарного коммунистического режима или людям, которые ему служили. Нет места ни свастикам, ни красным звездам – символам смерти, изнасилований, порабощения и воровства. За этой символикой кроются невообразимые преступления. Тот, кто украшает танк флагом Советского Союза, явно не сделал выводов из истории. Тот, для кого кумирами являются красноармейцы и НКВДисты, безропотно примерит их кровавые сапоги – жестокое нападение России на Украину заставило нас это осознать".

Об этом заявил директор Института национальной памяти Польши (ИНП) Кароль Навроцкий. В марте этого года глава ИНП призвал очистить общественное пространство от советского наследия. Был подготовлен список из 60 памятников, увековечивающих Красную Армию, которые необходимо снести. За последние три месяца были демонтированы 20 из них. "Это очень быстрый темп, и я хотел бы быть тем главой ИНП, который завершит процесс декоммунизации в Польше", – отметил Навроцкий.

Демонтаж "братства по оружию"

Процесс декоммунизации, о котором говорит глава Института национальной памяти, начался в Польше сразу после падения коммунистического режима. После 1989 года из общественного пространства начали исчезать названия улиц и символы, пропагандирующие коммунизм. Однако посткоммунистические элиты сохраняли влияние, несмотря на новый курс, выбранный страной. В связи с этим декоммунизация проходила не так стремительно и эффективно, как этого ожидали ее сторонники. Самые яркие символы коммунистической эры, как, к примеру, памятник Ленину в Новой Хуте, городе-комбинате возле Кракова, или памятник Дзержинскому на Банковой площади в Варшаве, были демонтированы, но в Польше остаются различные монументы, увековечивающие память о советских солдатах.

С 2016 года в Польше действует закон, согласно которому никакие строения, дороги, улицы, мосты и другие объекты в публичном пространстве не могут носить названий или содержать в себе символы, напоминающие о коммунизме. Однако до сих пор этот процесс не был завершен. После начала полномасштабной войны России против Украины вопрос о ликвидации советского наследия вновь стал актуальным.

Кароль Навроцкий считает, что советская символика должна быть ликвидирована не только по историческим причинам, но и из-за использования коммунистических символов, таких как красные знамена и звезды, российскими войсками в Украине. "Одетые в форму Российской Федерации, с Лениным и Сталиным в головах и сердцах, российские солдаты якобы освобождают Украину, убивая женщин, детей и убивая солдат независимого государства", – подчеркнул руководитель ИНП.

На его призыв очистить общественное пространство от любых названий и символов, увековечивающих события, даты или лица, связанные с коммунизмом, откликнулись местные органы власти. Первые памятники были снесены 23 марта в Хшовице и Прушкуве Опольского воеводства.

Следственный комитет России заявил, что проведет проверку в связи с демонтажем монумента в Хшовице. Это был пятиметровый памятник с красной звездой и надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям Советской Армии, погибшим за свободу народов в 1945 году".

20 апреля были демонтированы сразу три монумента. Первый – памятник советским солдатам в Седльце. Он был установлен в 1945-1948 годах. Изначально это было место захоронения 130 красноармейцев, позже их останки были эксгумированы, а памятник перенесен.

Второй – гранитный валун на цоколе в Мендзыблоче Великопольского воеводства. Третий памятник находился в местности Гарнцарско Нижнесилезского воеводства. На нем была надпись "Вечная слава героям, погибшим за честь и независимость советской родины".

В мае был снесен очередной памятник "благодарности советской армии" в городе Бялы-Бур в Западно-Поморском воеводстве. "Это место не освящено кровью этих солдат, здесь никого не хоронили. Этот памятник был частично демонтирован местным населением много лет назад. Красная звезда была снята еще в 90-х годах", – заявил мэр города Павел Миколаевский.

Красная звезда также когда-то венчала маяк в курортном городе Колобжег. Он был не только навигационным объектом, но и памятником, увековечивающим память о победе Советского Союза над нацизмом. В настоящее время от звезды не осталось и следа, но на маяке все еще есть знамя с серпом и молотом. Местные власти уже планируют его убрать. Сейчас они готовят экспертизу, которая должна выяснить, как знамя прикреплено к маяку. Затем оно будет устранено и передано в местный Музей польского оружия.

В Новогарде того же Западно-Поморского воеводства памятник "советско-польскому братству по оружию" недавно облили красной краской. "Этот памятник, обратите внимание, был открыт не в память о начале войны, ее окончании войны или даже по случаю праздника Народного войска польского, а именно в честь Октябрьской революции, как символ вечной дружбы с Советским Союзом", – отметил общественный деятель из Новогарда Мирослав Березовский в комментарии телевидению TVP 3. Часть жителей призывает к сносу памятника, убеждая, что в свободной Польше нет места таким символам. Однако против этого по-прежнему выступает мэр города Роберт Чапля из посткоммунистической партии Союз демократических левых сил (SLD).

Что будет с ними дальше?

Какова дальнейшая судьба этих памятников, и что появится на их месте? Глава ИНП Кароль Навроцкий, которому были адресованы эти вопросы, заявил, что на этих местах должны быть "достойно увековечены настоящие герои". Он отметил, что демонтированные памятники не будут храниться в специальных "заповедниках". "Некоторые из их элементов останутся в ИНП, но мы не планируем показывать разрушенные памятники, которые в течение десятилетий восхваляли тоталитарную систему", – отметил он.

Мы не планируем показывать разрушенные памятники, которые в течение десятилетий восхваляли тоталитарную систему

Рафал Панковский, сооснователь ассоциации "Никогда больше", профессор Collegium Civitas, в комментарии для Радио Свобода отмечает, что это довольно сложные вопросы, их решение требует спокойной дискуссии, которая сейчас просто невозможна из-за напряжения, царящего в обществе:

– Наверняка памятники, которые являются свидетельствами истории, могли бы оказаться в каких-то музейных пространствах. Я считаю, что их не нужно уничтожать, к ним нужно относиться как к свидетельствам эпохи. Такие места в Польше есть. В Козлувке, в юго-восточной Польше, есть парк, в котором можно увидеть памятники периода коммунизма из различных польских городов. Я думаю, что это какая-то форма сохранения истории. Одновременно это возможность критически оценить наше прошлое. Я считаю, что это именно то, что нужно.

При этом сооснователь ассоциации "Никогда больше", которая борется с расизмом, ксенофобией и нетерпимостью, отметил, что захоронения солдат Красной армии, которые есть на территории Польши, должны остаться нетронутыми. Обсуждение "декоммунизации", к примеру, воинского кладбища Повонзки в Варшаве, уже начиналось в Польше не единожды. На территории этого некрополя покоятся лидер польских коммунистов в 1956–1970 годах Владислав Гомулка, генерал-полковник советской армии Кароль Сверчевский и Болеслав Берут, коммунистический руководитель Польши в первое послевоенное десятилетие.

– Польша еще в 1990-х годах подписала с Россией соглашение о воинских захоронениях. Согласно этому документу и принципу уважения к кладбищам, которое присуще польской культуре, они не должны быть ликвидированы. Кто-то может возразить, что сегодня Россия сама столь радикально нарушает международное право, что наши обязательства уже недействительны. Однако я считаю, что это заблуждение. Если сегодня Россия Путина нарушает международное право, то мы, в свою очередь, стараясь сохранить универсальные ценности, должны заботиться о соблюдении правил, уважать захоронения, – отметил Рафал Панковский.

Это варварство, которому мы должны противостоять. И мы сами не можем опуститься до этого

Однако пока в Польше даже не поднимался этот вопрос. Проект Института национальной памяти не предполагает ликвидацию памятников, установленных на кладбищах-мавзолеях, или тех, которые возведены на месте захоронения останков солдат. Тем временем Москва уже угрожала Варшаве ликвидацией военного кладбища в Катынском лесу, где похоронены польские офицеры, расстрелянные сотрудниками НКВД СССР. 15 апреля в сторону некрополя направились несколько десятков грузовиков и строительных машин с флагами РФ и буквами Z. Цель этой акции – запугать поляков, которые сносят советские памятники у себя в стране.

Пока Россия только запугивает, в соседней Беларуси действительно были уничтожены могилы польских солдат. В деревне Микулишки Ошмянского района польские захоронения сравняли с землей. "Справедливое возмущение вызывает разрушение захоронений солдат Армии Крайовой в Беларуси. Это варварство, которому мы должны противостоять. И мы сами не можем опуститься до этого", – говорит Рафал Панковский.

Примирение с Украиной

Полномасштабная война России против Украины спровоцировала не только возобновление дискуссии о декоммунизации, но и в целом привела к переоценке исторической памяти в Польше.

"Очень сильная солидарность с Украиной привела к объединению наших стран, я имею в виду сложную польско-украинскую историю, которая, как нам хорошо известно, не раз становилась предлогом или причиной конфликтов. Сейчас дискуссия о польско-украинской истории может измениться", – считает Рафал Панковский.

Одним из самых конфликтных событий польско-украинской истории остается Волынская трагедия. 11 июля в Польше отмечался Национальный день памяти жертв геноцида граждан Второй Речи Посполитой, совершенный украинскими националистами. В этот день президент Польши Анджей Дуда выступил с примирительной речью. Польский лидер отметил, что сейчас ни в коем случае речь не идет о мести. "Ни о вербальной мести, ни, упаси Боже, о физической. Ведь со всей уверенностью могу сказать, что ни Варшава, ни Киев не выиграют от этих действий. Знаете, кому это выгодно? Той стране, которая сегодня пытается лишить Украину свободы и земли, забрать у Украины независимость, мечту о собственной суверенной, независимой, сильной стране, которую годами украинцы воплощали в жизнь", – добавил польский президент.

Дуда подчеркнул, что сегодня в польско-украинских отношениях больше дел, чем слов. Подтверждением этому стал тот факт, что в День Войска Польского, 15 августа, президент возложил венок к памятнику воинам УНР на православном кладбище в варшавском районе Воля.

Польские и украинские политики и историки отмечают, что нынешние перемены в польско-украинских отношениях действительно впечатляют. Польша является одним из ближайших союзников Украины. Ощущается это не только на политическом уровне, но и на межличностном, поскольку именно в Польшу прибыло самое большое количество беженцев из Украины. Польские социологи отмечают, что страна впервые за многие годы перестает быть гомогенной и становится фактически двунациональной.

Автор – корреспондент Польского радио, специально для Радио Свобода