Нетаньяху: прекращение огня невозможно пока есть заложники

Израиль готов рассмотреть возможность "небольших тактических пауз" в ходе боевых действий в секторе Газа, однако отвергает прекращение огня без освобождения всех удерживаемых ХАМАС заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире американского телеканала ABC News.

По словам Нетаньяху, паузы могут быть сделаны, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи или обеспечить возможность выхода заложников, удерживаемых в Газе радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

По словам израильского премьера, прекращение огня помешает боевым действиям, которые армия Израиля ведёт против джихадистов. "Единственное, что действует на этих преступников из ХАМАС, – это военное давление, которое мы оказываем", - сказал Нетаньяху в интервью ABC News.

Израиль начал наземную операцию в Газе с целью полностью ликвидировать ХАМАС.

С ростом числа гражданских жертв израильских бомбардировок и боевых действий в Газе растёт и число призывов к прекращению огня. Соединённые Штаты, не поддерживая прекращения операции Израиля против ХАМАС, выступают за гуманитарные паузы в боевых действиях.

Ранее в понедельник президент США Джо Байден и израильский премьер-министр обсуждали возможность гуманитарных «тактических пауз» в ходе боевых действий в Газе. Однако, по всей видимости, никакого соглашения достигнуто не было, так как представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден и Нетаньяху договорились вернуться к переговорам в ближайшие дни, передаёт "Голос Америки".

7 ноября исполняется месяц с того момента, как радикальная палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, после чего израильская армия начала масштабную операцию с целью её полной ликвидации.

По последним данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, на территории сектора погибли более 10 тысяч человек, из которых 4800 – дети. Независимого подтверждения этим данным нет.

Потери с израильской стороны превышают 1400 человек. 241 израильтянин находится в плену у джихадистов.