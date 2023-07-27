Невыдачу загранпаспортов в МВД Чечни объяснили интересами РФ

В Чечне не выдают загранпаспорта гражданам моложе 30 лет без поручительства старших родственников, поскольку власти хотят убедиться в том, что "цели поездки не противоречат интересам Российской Федерации". Об этом говорится в ответе МВД Чечни на запрос адвоката Алексея Немова, сообщает Кризисная группа “СК SOS”.

В феврале адвокат подавал жалобу на действия местного управления по вопросам миграции, когда совершеннолетней жительнице Грозного отказались выдать загранпаспорт без поручительства мужчины-родственника. Ответ на неё пришел только сейчас. МВД Чечни сослалось на протокол заседания Антитеррористической комиссии Совета экономической и общественной безопасности республики от 2015 года. Ранее об этом решении не сообщалось. Такое решение нарушает конституционное право граждан на свободу передвижения, а протокол заседания комиссии – это не нормативный акт и противоречит уже существующим законам, считает адвокат Немов.

Решение о невыдаче девушке загранпаспорта без поручителя в МВД так и не пересмотрели. Адвокат намерен обжаловать его.

Раньше загранпаспорт в Чечне не могли получить преимущественно молодые женщины. Теперь, как сообщает Кавказ.Реалии, и мужчинам призывного возраста нужно привести с собой поручителя, чтобы забрать готовый документ. С началом войны в Украине от них требуют ещё и предоставить справку из военкомата, выдача которых часто затягивается без объяснения причин.