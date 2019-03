Новая книга о роли дочери и зятя Трампа в Белом доме

Дочь президента США Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер, доставляли ему столько хлопот в начале президентства, что он всерьез думал от них освободиться, - утверждает английская журналистка Вики Уард в своей новой книге "Корпорация Кушнеров" (Kushner Inc).

Книга должна поступить в продажу 19 марта, однако некоторые американские газеты уже опубликовали комментарии. The New York Times пишет, что цель Kushner Inc - это рассеять миф о том, что Иванка и Джаред оказывают лишь умеренное влияние на президента: «Вики Уард рисует Иванку Трамп и Джареда Кушнера как двух детей, вылепленных своими властными отцами, и поднявшихся на руководящие должности, игнорируя протокол и в обход правил». Как пишет газета, в новой книге предпринимается попытка развеять распространенное убеждение, что дочь президента Трампа и его зять, занимающий пост советника президента, являются голосами разума внутри хаотичного Белого дома. Уард изображает их в качестве главных пособников президента

С самого начала своего президентства, утверждается в книге, Трамп колебался хочет ли он, чтобы его дочь и зять служили в его администрации. Президент жаловался главе своей администрации Джону Келли, что его дети «не знали правила игры», и вызывали тем самым злостные нападки прессы. Келли ответил, что их будет сложно уволить, но якобы он и президент договорились, что сделают жизнь Иванки и Джареда настолько трудной, чтобы заставить их подать в оставку, которую президент примет.

Уард собирала материал для книги в течении двух лет и интервьюировала более 220 человек работавших в разное время с Дональдом Трампом, Иванкой и Джаредом. Представитель Иванки Трамп назвал Kushner Inc "вымыслом и фантастикой".