Президент Трамп предложил кандидатуру нового директора ФБР

Президент США Дональд Трамп назначил адвоката Кристофера Рэя новым директором Федерального бюро расследований. По оценке обозревателей, авторитет Рэя высок среди законодателей от обеих партий, и его кандидатура будет без труда одобрена Сенатом.

Президент объявил о своем решении через «Твиттер», не оповестив заранее однопартийцев в Конгрессе.

С 2003 по 2005 год Кристофер Рэй возглавлял Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Ранее в качестве прокурора занимался раскрытием террористической сети, причастной к терактам 11-го сентября, и курировал громкое дело против коррумпированных руководителей компании Enron, объявившей банкротство. Среди клиентов Рэя в бытность его частным адвокатом был губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Предшественник Рэя по посту директора ФБР Джеймс Коми был уволен президентом Трампом 9-го мая. В четверг, 8-го июня, Коми выступит в сенатском Комитете по разведке, который проводит расследование предполагаемого вмешательства России в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США.