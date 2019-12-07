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Мир
Курорт на рабском труде. Социалистическая утопия Ким Чен Ына
20 минут(ы) назад
Страна увязла в нищете. Ее покрывает сеть
бесчеловечных тюрем для политических заключенных
. Но лидер Северной Кореи открывает роскошный горнолыжный курорт, построенный на рабском труде
1
Вид на курорт Самчжиён с дрона. Государственные СМИ КНДР утверждают, что тут могут разместиться 4000 семей
2
Город в горах на границе с Китаем был "открыт" 2 декабря. Ким Чен Ын лично перерезал красную ленточку в честь окончания второй стадии строительства. Окончательное завершение строительства
планируется
на октябрь 2020 года
3
Высшие чины коммунистической партии восседают на трибуне рядом с Ким Чен Ыном во время торжественной церемонии. За ними – статуя Ким Чен Ира, второго вождя коммунистической партии страны и отца нынешнего лидера потомственной диктатуры
4
Парад в честь открытия города-курорта. Вид с крыши. Государственные СМИ описали его как "пример современного горного города, созданного при социализме", "современную цивилизацию в уменьшенном масштабе"
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Курорт на рабском труде. Социалистическая утопия Ким Чен Ына
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5 лет спустя
"Свобода" на кинофестивалях
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