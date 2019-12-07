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Мир

Курорт на рабском труде. Социалистическая утопия Ким Чен Ына

Страна увязла в нищете. Ее покрывает сеть бесчеловечных тюрем для политических заключенных. Но лидер Северной Кореи открывает роскошный горнолыжный курорт, построенный на рабском труде
Вид на курорт Самчжиён с дрона. Государственные СМИ КНДР утверждают, что тут могут разместиться 4000 семей &nbsp;
1 Вид на курорт Самчжиён с дрона. Государственные СМИ КНДР утверждают, что тут могут разместиться 4000 семей
 
Город в горах на границе с Китаем был &quot;открыт&quot; 2 декабря. Ким Чен Ын лично перерезал красную ленточку в честь окончания второй стадии строительства. Окончательное завершение строительства планируется на октябрь 2020 года&nbsp;&nbsp; &nbsp;
2 Город в горах на границе с Китаем был "открыт" 2 декабря. Ким Чен Ын лично перерезал красную ленточку в честь окончания второй стадии строительства. Окончательное завершение строительства планируется на октябрь 2020 года  
 
Высшие чины коммунистической партии восседают на трибуне рядом с Ким Чен Ыном во время торжественной церемонии. За ними &ndash; статуя Ким Чен Ира, второго вождя коммунистической партии страны и отца нынешнего лидера потомственной диктатуры&nbsp;&nbsp;
3 Высшие чины коммунистической партии восседают на трибуне рядом с Ким Чен Ыном во время торжественной церемонии. За ними – статуя Ким Чен Ира, второго вождя коммунистической партии страны и отца нынешнего лидера потомственной диктатуры  
Парад в честь открытия города-курорта. Вид с крыши. Государственные СМИ описали его как &quot;пример современного горного города, созданного при социализме&quot;, &quot;современную цивилизацию в уменьшенном масштабе&quot;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
4 Парад в честь открытия города-курорта. Вид с крыши. Государственные СМИ описали его как "пример современного горного города, созданного при социализме", "современную цивилизацию в уменьшенном масштабе"    

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