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New York Times: Украине помогает сеть коммандос из стран НАТО

Американская гаубица M777 Howitzer на вооружении ВСУ в Донецкой области, 6 июня 2022

В Украине работает сеть военных инструкторов из американского ЦРУ и спецназов стран НАТО. Об этом пишет газета New York Times, сославшись на свои источники в политических кругах США и ЕС.

Инструкторы присутствуют и на военных базах НАТО за пределами Украины. Коммандос, как утверждается, координируют потоки иностранной военной помощи Украине и снабжают украинских военных разведданными, помогающими устранить угрозу нападения на конвои с оружием и оборудованием. На самой линии фронта, по данным газеты, военных инструкторов НАТО нет, в боевых действиях они не участвуют. Добровольцы из стран Запада сражаются в иностранном легионе ВСУ.

Вскоре после начала войны в Украине Десятая группа войск специального назначения армии США, которая раньше занималась обучением украинского спецназа, образовала вместе с войсками союзников по НАТО коалиционную ячейку для координации помощи Украине. Сейчас в неё входят 20 стран. Представитель армии США Кристин Вормут рассказала, что ячейка помогает обезопасить конвои, поставляющие в Украину западное оружие, и помогает ВСУ разведывательными данными об угрозах со стороны российских войск.

Координационная ячейка создана по образцу похожей структуры, действовавшей во время конфликта в Афганистане. Она лишь одна из многих инициатив помощи, работающих под командованием европейского отдела Пентагона. Например, на военной базе Рамштайн в Германии работает отряд ВВС США "Серые волки", консультирующий ВВС Украины в вопросах тактики.

Командир американских войск специального назначения генерал-лейтенант Джонатан Брага в своем докладе Сенату в апреле оценил работу координационной ячейки как "нерассказанную историю международного партнёрства спецназов множества стран".

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