Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел церемонию открытия нового жилого района в Пхеньяне для семей военнослужащих, погибших в "зарубежных военных операциях", сообщило 16 февраля государственное агентство KCNA.

В церемонии приняли дочь северокорейского лидера Ким Чжу Е, высокопоставленные должностные лица и партийцы, члены семей погибших военнослужащих, а также "бойцы заграничной военной операции".

Российское агентство ТАСС пишет, что улицу построили "в честь участников боевых действий в Курской области России".

Украинская служба Радио Свобода напоминает, что Северная Корея в последние месяцы провела несколько публичных церемоний в честь военных, погибших в российской войне против Украины.

Южнокорейская разведка (NIS) осенью 2025 года сообщала, что Северная Корея с сентября направила в Россию около 5 тысяч военнослужащих-строителей, как ожидается, "для восстановления инфраструктуры". Также сообщалось, что около 10 000 северокорейских солдат размещены вблизи российско-украинской границы, где они выполняют "обязанности по безопасности".

С октября 2024 года, по данным разведки, Северная Корея направила в Россию около 13 тысяч своих военнослужащих. Они участвовали в боях в основном на территории Курской области РФ, куда в августе 2024 года вошли украинские войска. Несколько северокорейцев попали в плен в ВСУ. По данным южнокорейской разведки, около шести тысяч северокорейских военных погибли или были ранены во время боевых действий.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете в июле заявил, что Россия и Северная Корея, похоже, пытаются использовать более скрытые способы создания путей, в частности, через трудовую миграцию, через которую граждане КНДР могут попасть в российскую армию.

Многосторонняя группа по мониторингу санкций, в которую входят 11 стран, обнародовала в конце мая 2025 года отчет, в котором указала, что Северная Корея с сентября 2023 года поставила России более 20 тысяч контейнеров с боеприпасами, способствуя таким образом российским ударам по Украине, в том числе по критически важному.

Пхеньян и Москва, ратифицировавшие в ноябре 2024 года договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отрицают поставки оружия, однако в апреле 2025 года КНДР подтвердила участие северокорейских войск в боевых действиях против украинских сил в Курской области России.

