Независимые депутаты требуют отменить итоги выборов в России

Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов разместила петицию к Центральной избирательной комиссии и её главе Элле Памфиловой с требованием признать несостоявшимися выборы всех уровней, которые проходили в России 17-19 сентября, из-за многочисленных нарушений. Обращение опубликовано на портале Change.org .

По мнению авторов петиции, прошедшие выборы в очередной раз стали максимально не конкурентными, значительные группы граждан были лишены возможности избрать своего представителя во власти. "К участию в выборах под надуманными и не правосудными предлогами не были допущены самые яркие оппозиционные политики", - говорится в обращении.

Проведение многодневного голосования привело к росту возможностей для массовых фальсификаций, а отключение общедоступной видеотрансляции "отбросило всю избирательную систему на десятилетие назад", считают авторы документа. Права независимых наблюдателей подвергались постоянным незаконным ограничениям, в их адрес поступали угрозы, на них совершались нападения, отмечается в обращении.

Авторы петиции также потребовали отменить электронное голосование, которое, по их мнению, могло быть использовано для корректировки результатов очного голосования.

"Процесс голосования и подведения итогов был максимально непрозрачным для независимых наблюдателей. Отсутствие открытых прозрачных механизмов проверки позволяет считать результаты электронного голосования не заслуживающими доверия и нелегитимными", ― говорится в петиции.

Авторы обращения призывают главу Центризбиркома Эллу Памфилову остановить беззаконие и "вернуться при принятии своих решений в правовое поле современной демократии".

Петицию, в том числе, подписали член президиума Ассоциации независимых депутатов Юлия Галямина, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, московские муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев, Антон Алифанов, Евгения Гершберг и другие.