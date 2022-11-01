Независимые журналисты в России создали проект "Говорит НеМосква"

Команда независимых журналистов из России создала проект "Говорит НеМосква". Это телеграм-канал, рассказывающий о жизни в российских регионах. Его главным редактором стал Виктор Мучник, ранее возглавлявший томский телеканал "ТВ-2". Его сайт был заблокирован после начала войны в Украине.

"За Садовым кольцом жизнь не заканчивается – она там, наоборот, начинается", – считают создатели проекта.

Новое СМИ создается силами независимых журналистов, которые ещё работают в различных регионах России, а также тех, кто вынужден был покинуть страну под давлением властей.