Независимых депутатов горсовета Новосибирска лишили мандатов

Городской совет Новосибирска по требованию прокуратуры лишил мандатов независимых депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко. Формальной причиной стало то, что депутаты якобы не отчитались о доходах за 2022 год. Об этом сообщает "Коалиция-2020".

Решение о лишении мандатов депутаты приняли тайным голосованием. За это проголосовали 38 депутатов горсовета из 40. Независимый депутат Светлана Каверзина голосовать отказалась, назвав голосование незаконным. Один депутат голосовал против.

В разговоре с Сибирь.Реалии Сергей Бойко сообщил, что оспорит решение городского совета в суде. Он также добавил, что намерен продолжать политическую деятельность в Новосибирске, хоть и дистанционно.

"Это абсолютно неправомерное и политически мотивированное решение – отобрать у нас мандаты. Оснований для этого нет, и в предоставлении прокуратуры нет чётких оснований. Доверие нам отказали не депутаты, а избиратели, и не депутатам про это голосовать. Которые, кстати, лишили нас возможности слова, мы подготовили обращение к сессии, которое должен был зачитать помощник, но его отказались слушать. Мы с Бойко будем подавать в суд на действия горсовета, - сказала Сибирь.Реалии Хельга Пирогова.

Представление с требованием прокуратуры Хельга Пирогова ранее опубликовала в своем инстаграме. Из письма следует, что депутаты якобы не подали декларации в антикоррупционную комиссию горсовета. По словам Пироговой, она отчиталась о доходах, однако документ по неизвестным причинам не приняли ни у нее, ни у помощника. Декларация также была отправлена по почте в положенные сроки. Сергей Бойко заметил, что они с коллегой "не просто представили, но и невероятное количество усилий приложили для того, чтобы передать положенные оригиналы документов в воюющую страну".

В разговоре с Сибирь.Реалии Пирогова отметила, что у других независимых депутатов горсовета, которые остаются в России, — Антона Картавина и Светланы Каверзиной — проблем с подачей деклараций не было.

При этом, согласно январским поправкам в закон о предоставлении деклараций, муниципальные и региональные депутаты, работающие на непостоянной основе (то есть не получая денег из бюджета), не обязаны отчитываться о своих доходах.