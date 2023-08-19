Независимый депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина обнаружила в своей приемной скрытую камеру. Об этом она сообщила в соцсетях.

"Знаете, когда думаешь, что нас могут прослушивать, представляешь что-то современное и миниатюрное. Жизнь разочаровывает: сильно не парились, скотч да шпатлевка", – написала депутат.

Каверзина со своим помощником делала ремонт в приемной. В потолочной плите они обнаружили устройство с надписью "камера" и симкартой. В плите было сделано маленькое отверстие для камеры. Она располагалась над столом депутата.

Каверзина сфотографировала устройство и провода, но оставила камеру в приемной. На следующее утро оказалось, что видеокамера и симкарта исчезли, а провода были обрезана.