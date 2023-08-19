Независимый депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина обнаружила в своей приемной скрытую камеру. Об этом она сообщила в соцсетях.
"Знаете, когда думаешь, что нас могут прослушивать, представляешь что-то современное и миниатюрное. Жизнь разочаровывает: сильно не парились, скотч да шпатлевка", – написала депутат.
Каверзина со своим помощником делала ремонт в приемной. В потолочной плите они обнаружили устройство с надписью "камера" и симкартой. В плите было сделано маленькое отверстие для камеры. Она располагалась над столом депутата.
Каверзина сфотографировала устройство и провода, но оставила камеру в приемной. На следующее утро оказалось, что видеокамера и симкарта исчезли, а провода были обрезана.
- Светлана Каверзина стала депутатом горсовета при поддержке оппозиционной "Коалиция Новосибирск 2020". Она является членом оргкомитета референдума по возвращению прямых выборов мэра города. В мае неизвестные разгромили ее приемную в здании школе. А на ее помощника было совершено нападение.
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