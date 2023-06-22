"Нежелательная панда". Соцсети о запрете Фонда дикой природы

Ещё одна организация с мировым именем признана в России "нежелательной", на сей раз - Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Те, кому положено, дежурно радуются.

Николай Стариков:

Сказали правду про ещё один инструмент западного влияния.

Давно пора.

Борис Рожин:

Зачистка западных "экологов" продолжается. Это хороший и полезный процесс.

Остальные потрясены или возмущены.

Александра Гармажапова:

В 2018 году я ездила в потрясающий пресс-тур в Северной Осетии. Мы пробирались через размытые после дождя дороги в горах Осетии, чтобы выпустить в дикую природу зубров.

Впереди ехал премьер республики Таймураз Тускаев, который подписал соглашение со Всемирным фондом дикой природы, ведь, как отмечали в правительстве, сотрудничество WWF и Минприроды РСО-Алания позволило сохранить Цейскую группировку зубров.

А сегодня Генпрокуратура объявила деятельность Всемирного фонда дикой природы «нежелательной» на территории России.

Александр Черных:

Ну что, WWF теперь не просто "иноагент", а "нежелательная" — то есть, известнейшая во всем мире экологическая организация в России запрещена, а за значок с пандой грозит реальное наказание. Не то чтобы в 2023 году это удивительно — но все-таки удивительно.

Екатерина Мереминская:

возможно, вы думаете, что уже давно. но нет, тогда было иноагентство. и тогда ребята надеялись, что как-то смогут работать, плашки на видео ставили. теперь все. не только белых медведей жаль, но, например, прекрасных лекций и текстов

Станислав Кучер:

Напоминаю, что WWF (Всемирный фонд дикой природы) - самая крупная на планете независимая организация, которая занимается охраной дикой природы. Она работает в более чем 100 странах мира и ведет около полутора тысяч природоохранных проектов, у нее более 5 миллионов сторонников. Поскольку миссия WWF - "предотвращение нарастающей деградации естественной среды планеты" а цель - "сохранение биологического разнообразия Земли", фонд, разумеется, с момента основания своего отделения в России еще в 1994-м выступал с публичной аргументированной критикой тех правительственных проектов, которые, по мнению его экспертов, наносили вред природе. Выступал не менее и не более активно, чем в Штатах, Бразилии, Австралии или любой другой стране, где работал. Теперь "выясняется", что эта публичная критика представляла угрозу безопасности РФ.

Ждем, когда они ФИДЕ, Международную федерацию йоги и другие еще каким-то чудом действующие в РФ международные организации признают нежелательными.

Анатолий Несмиян:

Основная претензия к WWF у сырьевых и добывающих компаний. Ну, и властей, раздающих территории под разграбление. WWF была чуть ли не последней международной организацией, которая не занималась экстремизмом в духе «Гринпис» или демагогией Греты Тунберг, а вполне скрупулезно и дотошно документировала факты хищнического отношения к природе.

И хотя вся цепочка разграбления страны вполне дружно работает, включая и органы надзора и контроля, не находящие никаких нарушений в том, что творят с природой те, кто вырезает ее на корню, но кому хочется огласки?

Поэтому у WWF везде во всех странах отношения с корпорациями и властями неважные, Россия здесь не исключение. Но теперь в России WWF прикрывать больше некому, поэтому с ней и расправляются.

Иван Преображенский:

Теперь всех пойманных зверюшек, видимо, в концентрационные зоопарки будут сажать в Россиюшке, кто на кровавые ванны для ее руководителей не пойдет.

Антон Орехъ:

Все экологические и природные организации окажутся под запретом. Причем, дело же не в политике. Просто экологи мешают решать коммерческие вопросы патриотам, которые и в Байкал с радостью слили бы всё говно в мире, и лес весь порубили бы для китайцев. Иноагенты "по коммерции" уже есть. И "нежелательные" будут. Не хочу сказать, что расстреливать скоро начнут, как при Сталине делали по доносам ради комнаты в коммуналке - но вектор понятный

Ирина Воробьёва:

Продадут и растерзают все живое. Ведь после них не планируется жизни. Только здесь и сейчас. В топку. В пасть.

Генпрокуратура посчитала многое, но отдельно хорошо вот это: «WWF» сформирована сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке «независимых» оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития Российской Федерации.»

Вы все еще ходите на мероприятия, где с серьезными лицами и с удовольствием говорят про ESG? А отдельные креативные уже придумали сделать наше свое, ЭКГ называется (не шутка). «комплексная оценка компаний, направленной на определение уровня их благонадежности, социальной и экологической ответственности.»

Ребята, ЭКГ делать поздно. Пульса нет. Природу в стране признали нежелательной.

Давид Канкия:

Молодцы охранители, но все равно есть куда копать! А "Красный крест", а Нобелевский комитет со своей премией мира?

Андрей Плахов:

Что там дополнять? Написать прямо:

ПРИЗНАЛА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРИРОДУ.

А заодно человека, ведь он часть природы (в его божественном происхождении события последнего времени заставляют сильно усомниться).

Михаил Виноградов:

Давно пора опубликовать весь список нетрадиционных ценностей, которые были навязаны нам и из-за которых все пошло не так.

Но торопиться не будут, чтобы не упустить ничего важного. Важно же включить не только свежеразоблаченные экологию, ядерное разоружение, борьбу с коррупцией и разделение властей, но и все еще маскирующиеся под безвредные балет, футбол, джинсы, кофе, туризм, джаз.