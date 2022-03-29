Nezpresso через Z. Что происходит c брендами во время санкций

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Могут ли российские предприниматели зарегистрировать на себя товарные знаки ушедших с рынка компаний? Что такое параллельный импорт и насколько он законен? Вернётся ли в Россию массовое пиратство, как было в 1990-е, и при чём тут фильм “Хвост виляет собакой”.



В подкасте участвует:



Галина Добрякова, доктор юридических наук, специалист в области информационного права и интеллектуальной собственности, основательница компании IREG

