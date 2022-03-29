Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Nezpresso через Z. Что происходит c брендами во время санкций

Nezpresso через Z. Что происходит c брендами во время санкций
Embed
Nezpresso через Z. Что происходит c брендами во время санкций

No media source currently available

0:00 0:29:37 0:00
Скачать медиафайл

Могут ли российские предприниматели зарегистрировать на себя товарные знаки ушедших с рынка компаний? Что такое параллельный импорт и насколько он законен? Вернётся ли в Россию массовое пиратство, как было в 1990-е, и при чём тут фильм “Хвост виляет собакой”.

Могут ли российские предприниматели зарегистрировать на себя товарные знаки ушедших с рынка компаний? Что такое параллельный импорт и насколько он законен? Вернётся ли в Россию массовое пиратство, как было в 1990-е, и при чём тут фильм “Хвост виляет собакой”.

В подкасте участвует:

Галина Добрякова, доктор юридических наук, специалист в области информационного права и интеллектуальной собственности, основательница компании IREG

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG