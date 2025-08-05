Ни красного, ни белого

Сеть магазинов "Красное & Белое" уходит из Вологодской области, пишет в своём телеграм-канале губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, эти магазины продавали алкоголь, несмотря на введенные в области ограничения по времени. За это в конце июля власти досрочно прекратили действие лицензии "Красного и белого". Представители торговой сети назвали заявления губернатора ложью.

Ещё в октябре 2024 года Филимонов открыто говорил, что выгонит алкомаркеты из региона: "По поводу "Бристолей" и "Красного и белого" у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек – они уйдут с рынка Вологодской области". Это цитата с оперативного совещания правительства Вологодской области. В начале 2025 года Филимонов ограничил продажу алкоголя до двух часов в день. Чиновник утверждает, что пьянство - основная причина смертности и преступности в регионе.



По словам Филимонова, из-за уже введенных ограничений продажи алкоголя упали почти на 39,2% за полгода, преступность сократилась 31%, а смертность почти вдвое. Независимые источники выводы Филимонова не подтверждают. Газета "КоммерсантЪ" пишет, что хоть магазины и закрылись, алкоголь теперь продают таксисты и пенсионеры.



К 2030 году правительство России намеревается снизить потребление алкоголя на 11%. В послании Федеральному собранию в 2024 году Владимир Путин говорил, что россияне уже пьют меньше. Но статистика Минздрава с начала полномасштабной войны протиу Украины показывает обратное: темпы отказа от алкоголя снижаются с каждым годом, а с 2025 годы россияне пьют больше.



Нужен ли России "сухой закон"? И к чему привела борьба с алкоголем в Вологодской области? Об этом говорим в эфире "Лицом к событию".