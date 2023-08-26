Нигерская хунта потребовала выдворения посла Франции

МИД Франции заявил, что путчисты, захватившие власть в Нигере, не имеют права предлагать послу Франции покинуть Ниамей "в течение 48 часов".

"Франция обратила внимание на требование путчистов", заявили агентству АФП во французском МИД.

Канал France24 пишет, что глава дипломатического представительства может выполнить подобное требование, только если оно исходит от законно избранной власти Нигера.

Французские власти постоянно оценивают условия безопасности и возможности осуществлять дипломатическую деятельность посольства, подчеркивается в комментарии французского МИД.

Ранее в пятницу военные правители, захватившие 26 июля власть в Нигере, предложили послу Франции в Ниамее выехать из страны в течение 48 часов, сообщило министерство иностранных дел Франции.

В тот же день поступала информация, что нигерские путчисты предложили ещё нескольким послам покинуть страну.