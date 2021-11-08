Никарагуа: Даниэль Ортега переизбран на четвёртый срок подряд

Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега одерживает победу на выборах и, по всей вероятности, останется главой центральноамериканского государства на четвёртый срок подряд.

Согласно данным Высшего избирательного совета страны, после подсчёта 50 процентов бюллетеней на выборах, которые прошли в воскресенье, 75-летний Ортега набирает около 75 процентов голосов избирателей.

Страны Запада ещё до подведения итогов голосования подвергли власти Никарагуа и лично Ортегу критике, обвинив их в нарушении демократических стандартов. В заявлении президента США Джо Байдена выборы в Никарагуа названы фарсом. Отмечено, что голосование не было честным и свободным. Представителей реальной оппозиции к выборам не допустили. Некоторые из них были брошены в тюрьмы, соперниками Ортеги были лояльные властям политики.

Даниэль Ортега на первом месте по продолжительности нахождения у власти среди всех лидеров американских государств. Возглавляемый им левый Сандинистский фронт национального освобождения пришёл к власти ещё в конце 1970-х годов, свергнув диктатуру семьи Сомоса. Революционная диктатура сандинистов в Никарагуа пользовалась поддержкой СССР. Впоследствии страна перешла к демократии, и Ортега, проиграв выборы, в 1990 году покинул пост президента. Однако в 2007 году он вновь одержал победу на выборах и вернулся к власти. С тех пор, как утверждают правозащитники и оппоненты, страна фактически вернулась от демократии к авторитаризму.

Никарагуа является одним из союзников России на международной арене. Власти страны, в частности, признали независимость Абхазии и Южной Осетии, став одним из немногих государств ООН, сделавших это.