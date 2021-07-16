Никита Белых обвинён по новому делу о превышении полномочий

В Кировской области региональный Следственный комитет предъявил обвинение в совершении двух преступлений бывшему губернатору Никите Белых. Речь идёт о превышении должностных полномочий.
Как сообщила "Российская газета со ссылкой на следователей, в 2011 году Никита Белых, занимая пост губернатора Кировской области, выделил средства из регионального бюджета Кировская региональной ипотечной компании. Эти средства якобы предназначались для строительства и приобретения жилья сотрудникам бюджетной сферы региона.
Следователи считают, что Белых осознавал незаконность решения ипотечной компании о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд, пишет РБК. В публикации говорится, что компания израсходовала выделенные средства на текущие нужды и позже приобрела квартиры в собственность. Но эти квартиры не вошли в специализированный жилищный фонд и сдавались гражданам на условиях льготной аренды.
Другой эпизод, по которому Никите Белых предъявлено обвинение касается займа на 320 млн рублей. Эту сумму компания "КРИК" якобы предоставила другой компании, работающий в Кировской области. Следствие считает, что Никита Белых содействовал совершению этой сделки.
- Никита Белых в 2005—2008 годах возглавлял партию "Союз правых сил", с 2004 года входил в состав Федерального политсовета этий партии. В 2006 году был переизбран депутатом Законодательного собрания Пермского края по списку СПС. В 2008 году выступил одним из создателей движения Объединённого демократического движения "Солидарность". В июне 2016 года арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. 28 июля 2016 года уволен с поста губернатора. 1 февраля 2018 года приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. Никита Белых не признал своей вины. Он отрицал факт получения взятки, заявив, что переданные ему деньги предназначались для финансирования социальных проектов города Кирова и области. С июня 2018 года отбывает срок в колонии в Рязанской области.
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