Никита Белых обвинён по новому делу о превышении полномочий

В Кировской области региональный Следственный комитет предъявил обвинение в совершении двух преступлений бывшему губернатору Никите Белых. Речь идёт о превышении должностных полномочий.

Как сообщила "Российская газета со ссылкой на следователей, в 2011 году Никита Белых, занимая пост губернатора Кировской области, выделил средства из регионального бюджета Кировская региональной ипотечной компании. Эти средства якобы предназначались для строительства и приобретения жилья сотрудникам бюджетной сферы региона.

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Следователи считают, что Белых осознавал незаконность решения ипотечной компании о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд, пишет РБК. В публикации говорится, что компания израсходовала выделенные средства на текущие нужды и позже приобрела квартиры в собственность. Но эти квартиры не вошли в специализированный жилищный фонд и сдавались гражданам на условиях льготной аренды.



Другой эпизод, по которому Никите Белых предъявлено обвинение касается займа на 320 млн рублей. Эту сумму компания "КРИК" якобы предоставила другой компании, работающий в Кировской области. Следствие считает, что Никита Белых содействовал совершению этой сделки.