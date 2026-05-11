Nikkei: КНДР могла заработать на войне до 14 млрд долларов

Северная Корея за три года заработала до 14 миллиардов долларов благодаря отправке своих военнослужащих на войну против Украины и поставкам оружия России. Эта сумма фактически эквивалентна годовому ВВП КНДР. Об этом со ссылкой на оценку исследовательского института при Национальной службе разведки Южной Кореи (NIS) пишет японское агентство Nikkei.

По данным Центрального банка Южной Кореи, экономический рост КНДР за счёт участия в войне против Украины на стороне России в 2024 году составил 3,7 процента, что стало самым высоким показателем за много лет. Только за поставки ракетной артиллерии и около 250 ракет KN-23 Пхеньян мог получить от Москвы от 7 до $13,8 миллиарда долларов. Еще более 600 миллионов долларов Россия, по данным аналитиков, заплатила за участие северокорейских военных.

Об отправке северокорейских военнослужащих на фронт стало известно осенью 2024 года. Впоследствии и Москва, и Пхеньян подтвердили их участие в боях против украинских военных на территории Курской области. Официально было объявлено, что северокорейский контингент понёс потери, на какие именно - не сообщалось. По косвенным данным расследователи установили, что речь может идти о более чем 2 тысячах убитых, всего на фронт было отправлено более 10 тысяч бойцов. Часть северокорейских военных по-прежнему находятся в России, хотя об их активном участии в боевых действиях не сообщается. Кроме того, КНДР поставляет в Россию оружие и боеприпасы.