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Никки Хейли бросит вызов Трампу на праймериз республиканцев

Бывший губернатор штата Южная Каролина и посол США в ООН Никки Хейли официально объявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты Соединённых Штатов на выборах, которые пройдут в ноябре будущего года.

Первый предвыборный митинг Хейли прошёл в городе Чарльстон (Южная Каролина). В своём выступлении она сделала акцент на том, что Америку должно возглавить новое поколение политиков.

51-летняя Хейли стала вторым претендентом на выдвижение в президенты от Республиканской партии - после бывшего президента Дональда Трампа. Тот ведёт кампанию с осени прошлого года.

Ранее Хейли заявляла, что не будет соперничать с Трампом, но изменила своё мнение. При Трампе она занимала должность посла США в ООН и сохраняла хорошие отношения с бывшим президентом и после его ухода из Белого дома.

О том, что Хейли выдвинет свою кандидатуру, стало известно во вторник, когда она выпустила видео, где заявила о намерении баллотироваться. Среди прочего, она пообещала "давать отпор" Китаю и России, отметив, что "удар ногой, обутой в обувь на высоких каблуках, чувствительнее обычного". Женщины ещё никогда официально не номинировались республиканцами на пост президента.

Опросы пока дают Хейли только 4-хпроцентный уровень поддержки. Трампа готовы поддержать более 43% республиканцев. Ещё 31% выступают в поддержку губернатора Флориды Рона Десантиса, но он пока не объявлял о намерении баллотироваться.

Действующий президент США, демократ Джо Байден, пока официально не выдвинул свою кандидатуру, хотя представители Белого дома неоднократно говорили, что он намерен это сделать. Байдену в год выборов будет 81 год, Трампу 77.

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