"Никогда Путин так близко не подходил к краю пропасти" | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Признает ли запад Россию террористическим государством? С такой инициативой выступил президент Владимир Зеленский после серии очередных ракетных ударов по городам Украины с многочисленными жертвами среди мирного населения

• Остановят ли ракеты HIMERS наступление российской армии? Чем закончится артиллерийская дуэль Москвы и Киева? За кем победа: у кого больше снарядов или кто точнее стреляет? Летняя военная кампания не берет паузу

• Арест политика Ильи Яшина, приговор оппозиционеру Андрею Пивоварову, преследование публициста Леонида Гозмана. Сто новых законов из-под пера президента России. Кого коснутся новые репрессии Кремля?

• Отпускной сезон в разгаре. Европа желанна, но туда самолеты из России не летают. Турция, Египет и Тунис – открыты, но цены кусаются. Куда едут отдыхать россияне и где их ждут с распростертыми объятиями?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Романом Свитаном и с политологом Аббасом Галлямовым.