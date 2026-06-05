Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если сочтёт это необходимым.

Заявление Пашинян сделал во время предвыборных дебатов с представителем блока "Сильная Армения" Нареком Карапетяном, племянником российского бизнесмена и основателя группы "Ташир" Самвела Карапетяна. Самвел Карапетян находится в Армении под домашним арестом по обвинению в насильственном захвате власти.

"Ну и выйдем из ОДКБ. Вы что, нас пугаете? Ни вы, ни ваш дядя не решаете. Решим и выйдем", — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что решение будет принимать сама Армения. "Мы решим, иностранные агенты не будут решать, что делать. Мы не позволим, чтобы [Александр] Лукашенко снова стал нашим гарантом", – отметил Пашинян.

ОДКБ создана в 1992 году. На сегодняшний день в структуру входят Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году вскоре после возвращения под контроль Азербайджана Карабаха – региона, который по международному праву находится под юрисдикцией в Баку и который с начала 1990-х годов был под контролем проармянских сил. В ходе визита в Баку в конце мая 2024 года Лукашенко назвал войну Азербайджана за Карабах "освободительной". Ереван обвинил партнёров по организации в невыполнении союзнических обязательств.

Ранее Пашинян заявлял, что его партия закрепила в предвыборной программе отказ от возвращения к активной деятельности в ОДКБ. Заявление прозвучало на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Ереваном перед парламентскими выборами 7 июня.

Россия критикует курс армянских властей на сближение с Евросоюзом и требует определиться между Евроазиатским экономическим союзом (ЕАЭС)и европейской интеграцией. В последние недели Москва ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, а Евросоюз объявил о выделении Армении более 50 миллионов евро помощи в ответ на экономическое давление со стороны России.