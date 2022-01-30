Николай Патрушев: "Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна"

В российском итеблишменте всё чаще слышны официальные заявления о миролюбии и отрицании войны, как средства решения международных споров.

В воскресенье, опубликованы заявления главы Совета безопасности России Николая Патрушева и посла России в Великобритании Андрея Келина.

Россия не хочет войны и никак не угрожает Украине, все утверждения властей США об обратном являются полной нелепостью. С таким заявлением выступил перед журналистами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. сообщает ТАСС, в воскресенье он возложил на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.

"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы", - сказал Патрушев, отметив, что "сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют" об отсутствии угрозы. "Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца", - добавил секретарь Совбеза. По его словам, американцев не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью газета The Sunday Times 29 января подчеркнул, что Россия не хочет войны против Украины. Возникшую напряжённость необходимо устранять дипломатическими способами, повторил Келин явно усилившуюся в последние дни кремлёвскую риторику. "...Мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешен дипломатическим путем, через переговоры", - сказал он, отвечая на вопрос хочет ли Россия войны.