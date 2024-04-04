"Никто не защитит". Соцсети об атаках беспилотников на Татарстан

Украинские беспилотники атаковали Татарстан. Одна из атак была направлена на завод по сборке беспилотников в особой экономической зоне "Алабуга" поблизости от Елабуги.

Местные власти утверждают, что летательный аппарат не дотянул до сборочных цехов и удар пришелся исключительно на расположенные неподалеку общежития. Директор ОЭЗ "Алабуга" заявил, что "потомков людей, которые в 1815 г. брали Париж, а 1945 г. брали Берлин", не запугать.

Александр Невзоров

*На самом деле в Париж российские войска вошли 31 марта 1814.

Аббас Галлямов

Так ведь и украинцы тогда Париж с Берлином брали, но вы с чего-то решили, что можете их запугать

При атаке пострадали 13 человек, среди них оказались иностранные студенты из Зимбабве, Нигерии, Южного Судана, Конго, Руанды и Шри-Ланки. По данным журналистов-расследователей, студентов, которые учатся и живут на территории "Алабуги", заставляют участвовать в сборке беспилотников, ежедневно атакующих Украину. Многие уверены, что это позволяет считать общежития военной целью.

Майкл Наки

Алабуга интересна не только тем, что там развернуто самое масштабное производство дронов-камикадзе Шахед, они же Герань. Это предприятие – яркая иллюстрация российского людоедства, причём по отношению к своим же гражданам. На этом военном объекте работают, по факту, студенты, некоторые из них даже не достигли совершеннолетия. И они там буквально собирают оружие для уничтожение украинцев. Естественно, после прилёта z-пропагандисты начали орать: “Украина бьёт по студентам!”. То есть Россия действует как натуральный Хамас – начиняет военный объект студентами, чтобы потом заламывать руки.

Андрей Волна

В русскоязычных сегментах сети (в том числе и Ютуб) не утихает дискуссия: является ли общежитие завода в Алабуге, где ранены 13 человек, легитимной военной целью? Ведь там работают и подростки…

Поясняю: любой объект, работающий на войну, может стать военной целью. При этом рекомендуется минимизировать возможность жертв среди гражданского населения (работающих).

Суть дискуссии: корпуса завода, судя по геолокации, на расстоянии от 300 до 800 метров от общежитий (там трудно понять; отдельные цеха и здания общежитий выглядят очень схоже).

Так промахнулись или специально били по общежитию?

Главное: вполне могли и промахнуться. Особенно если там глушат сигналы GPS.

НО: этими же дронами уже ("Герань" – это собранные по лицензии иранские "Шахеды") следующей ночью yбuты четыре мирных жителя Харькова и 12 ранены.

Россияне редко промахиваются.

Бьют точно по многоэтажкам. А потом ещё и по спасателям.

И ТАК ПРОИСХОДИТ КАЖДОЙ НОЧЬЮ в Украине. Каждой!

Поэтому могли и промахнуться. И не особо печалятся.

В соцсетях ОЭЗ "Алабуга" появилось видео, на котором студентка из Кении осуждает атаку.

Ролик поразил оппозиционных блогеров.

Фарида Курбангалеева

Местные пиарщики разместили в сети ролик с духоподъёмной речью кенийской студентки. Отиено Макрене Ошиенг рассказала, что она "приехала работать и учиться в "Алабуга Политех" по направлению "Сервис и гостеприимство", чтобы потом работать в "Шоколаднице".

Представляете, как круто? Это как если бы вы поступили в Массачусетский университет и мечтали, что через пять лет будете орать "свободная касса" в Макдаке. Сразу видно – уровень!

Алексей Ковалев

Поразительно, тут я даже теряюсь какую-то традиционную аналогию из Третьего Рейха подобрать. Потому что трудно представить себе рабочего фабрики "Буна-Верке" или "Дора-Миттельбау", которого начальство лагеря сажает перед кинокамерой и заставляет записывать спич о том, как ему тут нравится и как он осуждает английские бомбардировки.

(Если кто не понял, фабрика в Елабуге по производству дронов силами подневольных студентов и рандомных иностранцев заставляет их записывать видео в стиле "интервью с беженкой из Мариуполя", которые ФСБ рассылало по редакциям в марте 2022-го, ну или с заложниками ИГИЛ)

Налет осудила в том числе ООН, что возмутило проукраинских комментаторов.

Максим Мирович

ООН выступила против атак беспилотников на Татарстан. А против медленного уничтожения, стирания с лица Земли города Харькова не выступила.

Такое расстояние украинские беспилотники преодолели в первый, но, вероятно, не в последний раз. Россиянам придется считаться с новыми реалиями, пишут комментаторы по обе стороны барьера.

Сергей Марков

Расстояние от Алабуги до Харькова 1237 км. Это значит, что все города на расстоянии до 1500 км от территории Украины – под ударом. Везде надо ставить ПВО. Производство ПВО становится главной отраслью экономики. И да, – ещё производство снарядов и дронов.

Михаил Виноградов

Размещение одного масштабного производства в Алабуге наверняка было просчитано с точки зрения географии и управления рисками

Андрей Мальгин

Итак, украинские беспилотники пролетели 1200 км и атаковали завод по производству беспилотников и нефтехимическую базу в Татарстане. Это новый уровень игры.

Юрий Бутусов

До этого самая дальняя атака была совершена в январе 2024 года по Ленинградской области, когда БПЛА преодолел расстояние около 900 км, поразив объекты "Петербургского нефтеналивного терминала".

Дмитрий Колезев

Удар по Елабуге означает, что по сути на европейской части России уже нет безопасных мест для военного производства. Могут ли украинские дроны долететь до оборонных предприятий Урала или Сибири? Пока это открытый вопрос, но исключать такой вариант невозможно.

Кстати, недавно стало известно, что Псковский полк военно-транспортной авиации ВКС РФ передислоцировали аж в Нижневартовск (ХМАО). Западная Сибирь пока еще кажется безопасной.

Дальность атаки породила спекуляции, что на самом деле беспилотники были запущены то ли изнутри России, то ли с территории Казахстана.

Кирилл Шулика

Вообще депутат Гурулев тут сказал, что БПЛА могли запустить из Средней Азии. Могли... Вот реально дальность этого беспилотника самолетного типа с Украиной совсем не бьется.

Анатолий Несмиян

Слишком большая дальность для прямого пролета дрона от территории Украины до места удара. Это примерно как если люфтваффе бомбили бы Омск или Биробиджан.

Плюс-минус сто километров еще можно объяснить доработкой аппарата и дополнительным запасом топлива, но четыреста не вписываются ни в какие прямые объяснения.

Есть два варианта, которые могут прояснить произошедшее. И оба они вызывают вопросы.

Первый – очевидный – запуск дрона был осуществлен с территории Казахстана. Не ближний свет, но 600 километров – это явно не 1200. Но это же означает и неизбежное следствие. Если у ГУР есть возможность атаковать российские объекты с территории Казахстана (а это, между прочим, 7 тысяч километров границы между Казахстаном и Россией, то есть – никакой технической возможности контроля ни с той стороны, ни с этой плюс полное отсутствие хоть какого-то намека на систему ПВО), то в зоне потенциальных ударов оказываются Урал, Алтай и Сибирь вплоть до Красноярска: Омск, Новосибирск, Кемерово. А еще, помимо промышленных объектов – и Транссиб. Если же взять северные регионы, то в новую зону попадает Сургут, Ноябрьск – то есть, зоны месторождений.

Второй вариант не лучше: атаку могла произвести диверсионная группа, выдвинувшаяся на территорию России, собравшая уже здесь беспилотник и применившая его непосредственно из России.

Тогда следствие из этого выглядит еще круче – диверсионная группа может появиться вообще где угодно. И можно измерять линейкой расстояния до границ с сопредельными странами, но это не имеет уже никакого значения.

Казахстанские власти версию запуска с их территории с негодованием отвергли. Лукашенко снова показал, откуда готовилось нападение.



Борис Рожин



Белорусский КГБ раскрыл, откуда летят беспилотники по объектам в России.

СБУ вербует в Белоруссии агентов, которые за небольшую плату соглашаются съездить в Смоленскую область, забрать спрятанные там беспилотники, перевезти их на пусковые позиции и запустить.

Об этом рассказал задержанный белорусским КГБ уголовник Евгений Грук, оперативную съемку допроса которого показал телеканал ОНТ.

Еще один беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске – один из крупнейших в России, отмечают комментаторы.

Альфред Кох

Нужно заметить, что это пятый по мощности завод в России и один из самых новых. В результате выведения из строя его мощностей, выработка нефтепродуктов в России снизилась еще на больше, чем 2%. Надолго ли – непонятно. Но на несколько месяцев – это почти наверняка.

Тут еще важно отметить то, что украинцы атакуют не нефтехранилища, что могло бы принести мгновенный эффект, а именно установки по переработке нефти. Это, на мой взгляд, стратегически правильное решение.

Дело в том, что хоть нефтехранилища легче поразить и эффект от такого попадания чувствуется сразу, но и починить их можно намного быстрее и проще.

В то время как установки по переработке нефти мало того, что стоят бешеных денег и ремонтируются значительно тяжелее и дольше, чем обычные емкости для топлива, но они для своего ремонта требуют еще и импортных запчастей, которые, к тому же, находятся в санкционных списках. И поэтому ремонт таких установок – это большая проблема для российских нефтяников.

Следовательно такие атаки являются долговременной проблемой для всей российской экономики и имеют не локальный, а серьезный макроэкономический эффект. Если эти атаки будут продолжаться, то падение переработки нефти в России будет носить системный характер и рано или поздно обязательно скажется на способности Путина продолжать эту войну.

Беспилотник, ударивший по Елабуге, оказался немаленьким, и Z-блогеры возмущены тем, что он беспрепятственно пролетел над Россией больше тысячи километров.

Живов Z



Расстояние от Харькова до Елабуги – 1237 км по прямой. От границы балтийских стран – порядка 1500 км.

Беспилотник размером с самолет (легкий самолет типа Цесна) либо пролетел незамеченным всю европейскую часть России, либо был запущен откуда-то из самой России.

Оба варианта плохие.

Сама возможность успешно использовать какое-либо воздушное средство поражения на такую глубину с таким объемом взрывчатки – это тревожно.

Не будет большим откровением, если выяснится, что неопознанный самолет видели, но побоялись сбить без санкции самого большого начальника. А тот банально спал дома.

Сладков+

Как же он пролетел такое расстояние из Украины… Я, грешным делом, давно размышлял, хорошо ли эта наша научно-производственная территория защищена с воздуха. Оказывается, прилетай и бей, небо чистое. Критиковать не буду никого, скажу так: система ПВО в большом напряжении работает, но это ж неординарный и важный объект, как его рекламируют, он наверняка неординарных средств защиты требует.

Для борьбы с дронами Z-блогеры предлагают взять пример с украинцев и создать специальные мобильные бригады. Впрочем, на помощь государства в создании таких групп "военкоры" особо не рассчитывают: кто-то предлагает организовать сборы, кто-то – найти спонсоров среди крупных бизнесменов.

Михаил Звинчук

Систем противодействия низколетящим целям предостаточно. Те же украинские формирования эффективно используют мобильные стрелковые отряды и зенитные установки для сбития "Гераней".

ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

В очередной раз поднимаю вопрос о создании мобильных групп ПВО, которые должны сбивать БПЛА. Недавно я уже писал об этом. Пока мы не разорили осинное гнездо укронацистов в Киеве лететь с каждым днём будет всё дальше и все чаще.

Мобильные группы ПВО это реально эффективно. Речь о сбитии баллистики и РСЗО конечно же не идёт, но против беспилотников самолетного и квадрокоптерного типа такие мобильные группы ПВО, вооруженные даже Пулеметами Калашникова будут весьма эффективны.

Все важные объекты критической инфраструктуры должны охраняться такими мобильными группами, либо нужно делать стационарные посты ПВО, в непосредственной близости от таких объектов.

Сделать это не сложно и не требует серьезных затрат. Выхлоп будет в разы больше.

Руслан Ляпин

Касательно Брянской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, да и Псковской с Ленинградскими областями, через которые летят БПЛА, то сложно сказать, если там хоть какое-то подобие ВНОС [(войска воздушного наблюдения, оповещения и связи – ред.] или все "как Господь пошлет". Хотелось, чтобы все-таки первое, а не по принципу: увидели ПВО – молодцы, пролетел, ну и ладушки, лишь бы не к нам, к нам – вот не повезло.

С ВНОС же должны быть и вот такие мобильные группы, по подобию украинских. Они же должны быть созданы в районах со стратегическими объектами. Со всем объектами. Здесь можно привлечь хоть Росгвардию, хоть срочников с нормальными командирами, хоть владельцев этих объектов, которые оплатят труд тех, кто будет защищать заводы и НПЗ.

Финансовую сторону с обеспечением связи, транспорта и средств обнаружения – РЭР с тепловизорами тоже, кстати привлекать стоит их. Они все равно обойдутся дешевле, чем ремонты после попаданий и потерянная выгода.

Александр Коц

...Бизнес может выступить инициатором создания подразделений территориальной обороны по всей стране и взять их на содержание. На их основе создать мобильные группы противодействия БПЛА. Только вооружить их не карабинами, а пикапами с прожекторами и крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами. После соответствующего обучения.

Защищаться от беспилотников самостоятельно призвал и глава Татарстана Рустам Минниханов. "Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город. Из-за того что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс... Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя",— заявил Минниханов.

Александр Невзоров

Глава Татарстана особым умом не блещет, но и он догадался о том, что ждать гос.защиты и полагаться на ПВО – бессмысленно.

Действительно, наступило прозрение. И не только у "мини ханова". Вся россия осознала, что беззащитна перед боевыми дронами ВСУ.

В любую минуту, за любым окном может приветливо застрекотать штуковина с 50 кг. взрывчатки.

Впрочем, меры принимаются везде, где только возможно.

Подмосковье колотит, красит и развешивает боевые скворечники.

Теперь им предстоит отражать атаки БПЛА. Возможно, вскоре полетят и первые скворцы, обремененные орденами "За заслуги перед отечеством" и "георгиевскими крестами".

Анатолий Несмиян

В чем проблема перехода на автономные системы защиты предприятий? В том, что резко, буквально на порядки, возрастает риск сбить что-то не то. Никто не даст "частным системам ПВО" коды опознавания военных самолетов, в воздухе находится достаточно большое число регулярных и чартерных рейсов и самолетов. Татарстан – это промышленный регион, но и сельскохозяйственный тоже. Поэтому полеты сельхозавиации, а также ведомственных воздушных судов – норма.

И как в этом всём определять, что чужое, а что свое? Сбивать по принципу "убивайте их всех, господь на том свете разберется?"

Идея Минниханова по понятной причине нежизненна и призыв к самостоятельным действиям – это, скорее, акт отчаяния, чем реальное предложение. Но проблема на самом деле серьезная. Что делать, если федеральная власть полностью утратила контроль над безопасностью страны?

Дабл Ять

Государство как институт сформировалось благодаря бандитам, которые, решив обосноваться на одном месте, начинали брать с соседних крестьянских общин дань "за защиту". И действительно, по возможности они защищали своих подопечных от таких же бродячих банд. Со временем вокруг этого простого по сути рэкета возникла куча мифов о "божественном происхождении власти", но это другая история.

Нас же интересует именно функция защиты, которая была основой формирования самых примитивных государственных образований. Да, там по ходу появились ещё судебная функция и какие-то зачатки законов, но это опять-таки другая история. Защита. Да, они своих крестьян защищали. А если не защищали, то власть автоматически ускользала от них. Потому что защита – это самая базовая база.

Вернёмся к Минниханову и его фразе "ребята, никто вас не защитит, кроме себя". Она же буквально говорит нам о том, что эта банда уже не может нас защитить. И нафига вы, простите, нужны нам – бедным крестьянам?