Нижегородская школа провела встречу с вагнеровцем, убившим родного деда

В Нижегородской области в Выездновской средней школе администрация организовала встречу учеников седьмого класса с вернувшимся с войны в Украине наёмником частной военной компании "Вагнер", который ранее был дважды осуждён за убийства.

Сообщается, что наёмник Александр Расправин с позывным "Комбайнёр" участвовал в боевых действиях на территории Украины в качестве пулемётчика. Детям он рассказал о том, как якобы вывел из плена шестнадцать российских военных, а также продемонстрировал им принесённый с собой переносной противотанковый ракетный комплекс. На официальной странице школы в социальной сети "ВКонтакте" утверждается, что встреча была "классной" и "очень понравилась учащимся".

Издание "Медиазона" отмечает, что в декабре 2012 года Расправина приговорили к шести годам колонии строгого режима, признав виновным в избиении собственного деда, в результате которого пожилой мужчина скончался. В 2017 году будущему вагнеровцу назначили 11 лет лишения свободы по делу об убийстве знакомого: согласно материалам уголовного дела, Расправин нанёс ему более 40 ударов ножом.

СМИ предполагают, что в "Вагнер" осуждённый попал в рамках вербовки на войну заключённых, объявленой в прошлом году основателем ЧВК Евгением Пригожиным, а после участия в боевых действиях Расправин, вероятно, получил обещанное помилование.

Издание The Insider ранее подсчитало, что с начала полномасштабной войны как минимум 60 школ по всей России были названы в честь участников боевых действий. Среди них есть и наёмники, ранее осуждённые за убийства, изнасилования и грабежи.