Нью-Йорк готовится к протестам в случае предъявления Трампу обвинений

Власти американских городов готовятся к акциям протеста сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, могут последовать за предъявлением ему уголовных обвинений окружной прокуратурой Манхэттена. Об этом сообщают американские средства информации.

По данным телекомпании ABC, представители секретной службы и нью-йоркской полиции провели в понедельник совещание, на котором обсуждались детали совместной операции по обеспечению безопасности процедуры задержания и предъявления обвинений бывшему президенту. которая, в случае вынесения обвинений, пройдет в помещении окружной прокуратуры на Манхэттене. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил уверенность в том, что полиция сумеет обеспечить порядок в городе и не допустить проведения «неуместных акций». В то же время мэр Нью-Йорка заявил, что он не обсуждал с окружным прокурором вопрос предъявления Дональду Трампу обвинений, он действует, исходя из "различных сообщений".

Известно, что в течение нескольких месяцев специально созванное окружным прокурором Элвином Браггом большое жюри Нью-Йорка изучало подробности дела по подозрению Дональда Трампа в незаконном расходовании денег. Прокуратура считает, что Трамп во время президентской кампании 2016 года через своего адвоката уплатил 130 тысяч долларов за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, списав их как расходы по бизнесу. Дэниэлс утверждала, что у нее десятью годами раньше был роман с Трампом. Сам Дональд Трамп в cубботу заявил о том, что он ожидает, что он будет арестован во вторник и призвал сторонников к протестам: "Мы не можем сидеть и наблюдать, как они убивают нашу страну! Протестуйте, протестуйте, протестуйте!"

Представители нью-йоркской прокуратуры не комментировали сообщений о возможности предъявления обвинений бывшему президенту. Телекомпания Foxnews со ссылкой на свои источники сообщает о том, что большое жюри продолжает работу и предъявление обвинений состоится на будущей неделе.

Видные политики-республиканцы выступили с критикой действий манхэттенского прокурора, назвав это дело политическим преследованием.

Никогда прежде действующим и бывшим президентам США не предъявлялись уголовные обвинения.