Нобелевские лауреаты Горбачёв и Муратов поддержали "Мемориал" 

Лауреаты Нобелевской премии мира, бывший президент СССР Михаил Горбачёв и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, призвали Генпрокуратуру России отозвать иск о ликвидации правозащитной организации "Мемориал", структуры которой российские власти объявили "иностранными агентами".

"Многолетняя деятельность "Мемориала" всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем", - заявили в совместном обращении Горбачёв и Муратов, отметив, что продолжение работы правозащитной организации "отвечает интересам общества и российского государства, а требование его закрыть вызвало в стране тревогу и беспокойство".

11 ноября Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал", а также её подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.

В правозащитном центре назвали действия российских властей "политическим давлением" и отметили, что "никаких законных оснований для ликвидации нет".

Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "у "Мемориала" давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства".