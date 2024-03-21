27 нобелевских лауреатов подписали открытое письмо с призывом к немедленному освобождению политических заключённых в Беларуси, в том числе нобелевского лауреата 2022 года Алеся Беляцкого. Текст опубликован на сайте белорусского политолога Дмитрия Болкунца.

В открытом письме говорится о тысячах белорусах, подвергшихся пыткам при режиме Лукашенко, 50 тысячах репрессированных за последние годы, сотнях тысяч, вынужденных покинуть страну. "За последние десятилетия не было гуманитарной катастрофы, связанной с политическими репрессиями, в Европе в таком масштабе на душу населения, как в Беларуси", - говорится в тексте.

Нобелевские лауреаты призывают правительства всех стран ЕС принять незамедлительные меры, чтобы остановить репрессии в Беларуси, и оказать давление на Минск. В качестве одной из предложенных мер нобелевские лауреаты упоминают перекрытие железной дороги из Беларуси в Польшу, в том числе для товаров из России и Китая.

По состоянию на 21 марта в Беларуси насчитывается 1411 человек, признанных правозащитным сообществом политзаключёнными. Однако реальное количество людей, подвергшихся политическим репрессиям, в том числе тюремному заключению, значительно выше, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.