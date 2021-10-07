Нобелевским лауреатом по литературе стал Абдулразак Гурна

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британско-танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Нобелевский комитет отметил "его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на Занзибаре, который тогда был британской колонией, в семье мусульман арабского происхождения. Долгие годы живёт в Британии, профессор Кентского университета, литературовед - исследователь англоязычной постколониальной литературы.

Известность Гурна получил как автор романов "Память об отъезде", "Рай", "У моря" и других. На русский язык они не переводились. Абдулразак Гурна - 4-й уроженец Африки, ставший Нобелевским лауреатом в области литературы.