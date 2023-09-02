Нобелевский фонд отозвал приглашения послам России и Беларуси

Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте фонда.

В публикации отмечается, что решение пригласить в этом году на торжественные мероприятия официальных представителей России, Беларуси и Ирана вызвало острую реакцию, в том числе среди шведских политиков. В прошлом году послы не были приглашены.

Решение пригласить их в этом году в фонде объяснили желанием "как можно шире распространять ценности и смыслы, которые олицетворяет Нобелевская премия – например, посредством четкого политического послания прошлого года, когда премия мира была присуждена борцам за права человека из России и Беларуси, а также украинцам, которые работают с документированием российских военных преступлений".

Ранее глава министерства занятости Швеции Йохан Персон заявил, что будет бойкотировать мероприятие, если на нем будет присутствовать российский посол. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что его удивила инициатива организации.

В МИД Украины, в свою очередь, призвали руководство Нобелевского фонда "поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси".