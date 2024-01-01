Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус приговорён к полугоду тюрьмы

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус приговорён в Бангладеш к шести месяцам тюрьмы за нарушение трудового законодательства. Суд постановил, что в основанной Юнусом компании работникам не выплачивали положенные дивиденды, а руководство не сформировало необходимый фонд страховки сотрудников. Юнус не признал свою вину, а его сторонники считают его преследование политически мотивированным.

Экономист Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира 2006 года за развитие системы микрокредитования в Бангладеш. Он основал банк Grameen, который выдаёт микросубсидии под невысокий процент. Они позволяют выживать многим бангладешцам - страна является одной из беднейших в Азии. Юнус получил прозвище "банкир для бедняков".

Премьер-министр Бангладеш, шейха Хасина Вазед неоднократно отрицательно отзывалась о деятельности Юнуса и его банка, обвиняя их в том, что они "высасывают кровь" из бедных. Против Юнуса неоднократно выдвигались и другие обвинения - в том числе в коррупции и мошенничестве.

Адвокаты Юнуса утверждают, что их доверителя преследуют только для того, чтобы дискредитировать его, в особенности перед предстоящими 7 января парламентскими выборами. После получения Нобелевской премии мира Юнус заявил о своих планах участвовать в национальной политике. Он отказался от идеи основать собственную партию, но продолжает политическую активность и считается оппозиционным по отношению к властям.