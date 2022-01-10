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Нобелевского лауреата в Мьянме приговорили ещё к 4 годам тюрьмы

Суд в Мьянме вынес очередной приговор в отношении отстранённой от власти бывшего лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

По сообщениям агентств, Су Чжи признали виновной в нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса и в использовании запрещённых средств связи и приговорили к 4 годам лишения свободы. Суд проходил в закрытом режиме.

Ранее Су Чжи, которой сейчас 76 лет, уже получила 4 года тюрьмы по другим обвинениям - среди которых, однако, также фигурировало нарушение введённых в связи с пандемией запретов. Приговор ей снизили до 2-х лет. Она находится не в тюрьме, а под домашним арестом. Всего в отношении неё расследуется 12 дел, общий срок лишения свободы по которым может превысить 100 лет.

Аун Сан Су Чжи стала Нобелевским лауреатом ещё в 1991 году, когда возглавляла продемократические силы, которые боролись против военной хунты. Долгое время она провела за решёткой или под домашним арестом. В 2016 году после победы её сторонников на выборах она заняла пост госсоветника и фактически возглавила правительство Мьянмы.

1 февраля 2021 года военные, однако, свергли правительство Аун Сан Су Чжи, а её саму интернировали. Вскоре после прихода к власти хунты в Мьянме начались массовые протесты. Во время их разгона погибли более тысячи человек.

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